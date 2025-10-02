Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 6 - Đoàn Phú Xuân anh hùng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Trung đoàn 6

Ngày 10/10/1965, tại chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị), Trung đoàn bộ binh 6 chính thức được thành lập. Từ khi mới ra đời, Trung đoàn trở thành một lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, chính quyền cách mạng và Nhân dân. Trải qua quá trình chiến đấu, trưởng thành, Trung đoàn đã giành được nhiều chiến công hiển hách.

Bước sang giai đoạn mới, với chức năng là một đơn vị chủ lực của Bộ CHQS TP. Huế, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trung đoàn được Đảng và Chính phủ tuyên dương Anh hùng LLVT Nhân dân, được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công, với các danh hiệu “Trung dũng, quyết thắng”, “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”. Ngoài ra, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cũng được tuyên dương, khen thưởng…

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn quyết tâm xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó, xứng đáng với danh hiệu cao quý: Trung đoàn bộ binh 6 - Đoàn Phú Xuân anh hùng.