Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự trong tình hình mới

Huấn luyện báo động sẵn sàng chiến đấu

Giữ vững “trục” quân sự ở cơ sở

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng vũ trang thành phố Huế đã ổn định tổ chức, khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Từ thực tiễn cơ sở, nhiều chuyển biến rõ nét đã góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - A Lưới là địa bàn tiêu biểu phản ánh hiệu quả bước đầu của mô hình tổ chức quân sự địa phương mới. Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, sau thời gian đầu còn không ít khó khăn, đến nay, hệ thống quân sự khu vực và xã đã dần đi vào nền nếp.

“Bộ đội bây giờ rất gần dân, không chỉ làm tốt nhiệm vụ mà còn thường xuyên giúp bà con phòng, chống thiên tai, di dời tài sản khi mưa lũ. Các anh còn tham gia làm vườn, sửa chữa kênh mương, hỗ trợ sản xuất nên người dân tin tưởng và quý mến”, ông Hồ Sỹ Thái, một người dân ở xã A Lưới 4 nói.

Thượng tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - A Lưới thông tin: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị từng bước ổn định tổ chức, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn. Lực lượng quân sự khu vực và xã, phường thực sự là “cánh tay nối dài” tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại cơ sở.

Từ thực tiễn triển khai, công tác quản lý lực lượng dân quân tự vệ, huấn luyện, xây dựng phương án phòng thủ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp giữ vững an ninh trật tự được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Đồng thời, nền nếp chính quy, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở, từng bước được nâng lên; việc nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh ngày càng kịp thời, linh hoạt, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, bền vững, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận cũng được nhân rộng, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”

Thực tiễn tại xã Nam Đông cho thấy, trong điều kiện địa bàn rộng, nhiệm vụ tăng, trong khi đội ngũ cán bộ có thời điểm còn thiếu và chưa đồng đều, nhưng hệ thống quân sự cơ sở vẫn nhanh chóng ổn định, phát huy tốt chức năng tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Chủ tịch UBND xã Nam Đông Nguyễn Văn Hóa cho biết: Ban Chỉ huy Quân sự xã đã chủ động tham mưu hiệu quả, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Công tác tuyển quân luôn bảo đảm chỉ tiêu, huấn luyện được duy trì nghiêm túc, chất lượng từng bước nâng lên.

Trong các nhiệm vụ như bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, lực lượng quân sự đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với công an và các lực lượng liên quan, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Lực lượng quân sự cơ sở thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền trong xử lý các tình huống phát sinh.

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đánh giá: Sau một năm, tổ chức quân sự địa phương cơ bản đi vào nền nếp, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ huy; công tác tham mưu quốc phòng, quân sự cấp xã có chuyển biến tích cực.

Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn; hoàn thiện hệ thống văn kiện, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.