  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 01/06/2026 10:26

“Đò ma”... “hút thịt” sông Bồ

HNN - Từng là điểm nóng của nạn khai thác cát trái phép, tình trạng “cát tặc” trên sông Bồ (xã Quảng Điền, TP. Huế) không còn diễn ra rầm rộ như trước. Thế nhưng phía sau sự im ắng ấy, hoạt động khai thác cát trái phép vẫn tái diễn.

Đồng bộ tiêu chuẩn để thúc đẩy du lịch xanhĐa dạng sinh kế, hướng phát triển bền vững ở Đan ĐiềnĐộng lực phát triển hai bờ sông Bồ

Bãi tập kết nơi các đối tượng khai thác cát trái phép vận chuyển về 

Những chuyến “đò ma”

Nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao kéo theo giá cát liên tục biến động. Lợi nhuận lớn từ cát lòng sông khiến nhiều đối tượng bất chấp quy định pháp luật để khai thác trái phép, nhất là tại các khu vực giáp ranh, vắng người qua lại.

Giữa màn đêm trên sông Bồ, những chiếc ghe hút cát xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất khiến người dân địa phương nơi đây ví chúng như những “đò ma” đang âm thầm hút dần máu thịt của dòng sông. Từ phản ánh của người dân, trong nhiều đêm liên tiếp, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã mật phục, theo dõi hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Bồ.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 19/5, tại khu vực đối diện bến đò thôn 3, tổ dân phố Thanh Lương 3, khi trời vừa nhá nhem tối cũng là lúc nhóm đối tượng gồm 7 - 8 người bắt đầu xuất hiện ở ven sông nơi có 2 chiếc đò có lắp đặt các thiết bị khai thác cát neo đậu. Người chuẩn bị dây cáp, người kiểm tra máy nổ, người xuống đò. Toàn bộ hoạt động diễn ra nhanh chóng, gần như không có tiếng động lớn.

Khoảng 10 phút sau, hai chiếc đò máy chở theo 7 - 8 người rời bờ, di chuyển về khu vực giữa sông cách bến đò khoảng 500 mét. Giữa màn đêm, ánh đèn từ các chiếc đò lúc ẩn lúc hiện rồi nhanh chóng chìm vào khoảng tối giữa dòng. Phương thức hoạt động hiện nay đã thay đổi đáng kể. Không còn sử dụng các loại máy hút công suất lớn gây tiếng động như trước, các đối tượng chuyển sang dùng đò máy cải tiến để giảm tiếng ồn. Hoạt động khai thác chủ yếu diễn ra từ chạng vạng tối đến gần sáng.

Một người dân sống ven sông cho biết, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay. Ban đầu các đối tượng sử dụng máy hút hiện đại, sau này chuyển sang dùng hệ thống tời kéo thủ công để tránh bị phát hiện. “Đêm mô cũng làm. Nắng mưa chi cũng làm cả”, người này nói.

Lén lút thác cát về đêm

 

Bãi tập kết hoạt động xuyên đêm

Khoảng 15 phút sau khi rời bến, hai chiếc đò quay trở lại bãi tập kết ven sông thuộc khu vực làng Phước Yên, xã Quảng Điền. Ngay khi cập bờ, cát được kéo lên bằng hệ thống tời. Trên bờ luôn có xe tải và máy xúc chờ sẵn để vận chuyển. Việc bốc dỡ diễn ra rất nhanh. Chỉ khoảng hơn 10 phút sau khi đổ hàng, hai chiếc đò tiếp tục quay trở lại khu vực khai thác giữa sông.

Từ khoảng 19 giờ tối đến gần sáng, hai chiếc đò liên tục chạy qua chạy lại giữa khu vực khai thác và bãi tập kết. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong đêm 19 rạng sáng 20/5, nhóm đối tượng này thực hiện hơn 10 chuyến vận chuyển cát.

Qua nhiều đêm theo dõi từ ngày 19 đến 24/5, chúng tôi ghi nhận khoảng 9 người thường xuyên tham gia khai thác và vận chuyển cát trái phép tại khu vực này. Ước tính mỗi chuyến vận chuyển khoảng 5m3 cát. Với hơn 10 chuyến mỗi đêm, lượng cát bị lấy khỏi lòng sông có thể lên đến hơn 50m3. Ước tính theo giá thị trường hiện nay, số tiền thu lợi bất chính có thể lên đến vài chục triệu đồng mỗi đêm.

Người dân sống ven sông Bồ cho biết, tình trạng khai thác cát trái phép không chỉ diễn ra nhiều năm mà còn khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Có nơi đất sản xuất bị khoét sâu từng năm. Tình trạng này đã nhiều lần được phản ánh trong các cuộc họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri nhưng đến nay vẫn chưa chấm dứt.

“Chỗ mô cũng bị sạt lở hết, có đoạn cả chục mét, chỉ có những đoạn kè rồi là không bị sạt lở, người dân bức xúc, có phản kháng mà không làm được chi cả. Nhiều lần họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri, người dân yêu cầu xử lý nhưng tiếp nhận xong rồi cũng để đó không giải quyết. Chừ mong làm răng giải quyết được cái để bà con có đất sản xuất, không là vài năm nữa là sạt hết”, một người dân khác chia sẻ.

Mật phục, bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép 

Bắt giữ 8 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép

Sau khi ghi nhận hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Bồ qua nhiều đêm theo dõi, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến lực lượng Công an thành phố Huế để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đêm 23, rạng sáng 24/5, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế, gần 20 cán bộ, chiến sĩ được huy động triển khai phương án mật phục, bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Bồ.

Các tổ trinh sát chia thành nhiều mũi, bám dọc khu vực bến đò, tuyến di chuyển và bãi tập kết cát. Toàn bộ hoạt động được triển khai bí mật nhằm tránh các đối tượng phát hiện, bỏ trốn.

 Khoảng 2 giờ sáng ngày 24/5, sau khi hoàn tất chuyến vận chuyển cuối cùng trong đêm và quay về khu vực neo đậu, 8 đối tượng gồm 5 nam, 3 nữ vừa bước lên bờ thì bị các trinh sát đồng loạt áp sát, khống chế tại chỗ.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế cho biết: Sau khi bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Bồ, lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện trường khai thác, phương tiện cùng khối lượng cát tập kết trái phép cũng đang được các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, thống kê phục vụ công tác điều tra...

Nhóm PV thời sự
 Từ khóa:
đò mahút thịtsông Bồ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải pháp bền vững cho sông Bồ và Rào Cùng

Mưa lũ liên tiếp cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông Bồ, sông Rào Cùng, xã Quảng Điền. Hàng chục hộ dân sinh sống ven sông thấp thỏm lo âu khi từng mảng đất vườn, đất sản xuất bị sạt lở, cuốn trôi. Những biện pháp gia cố khẩn cấp được chính quyền địa phương triển khai thời gian qua chỉ mang tính tạm thời. Về lâu dài, cần những giải pháp căn cơ, bền vững để chấm dứt tình trạng sạt lở cho các con sông này mỗi mùa mưa lũ đến.

Giải pháp bền vững cho sông Bồ và Rào Cùng
Ghi ở nơi con nước sông Bồ

Mấy ngày qua, người dân quanh thôn xóm ở xã Đan Điền vận động nhau đến từng nhà nuôi cá lồng trên sông Bồ để mua cá ủng hộ. Nhà mua vài con, có người chỉ mua một con, nhưng ai cũng bảo nhau: “Là để chia sẻ chút khó khăn với bà con nuôi cá”. Họ chỉ biết làm vậy, khi mà những ngày mưa lũ vừa qua đã khiến hàng chục tấn cá của người dân dọc sông Bồ chết trắng.

Ghi ở nơi con nước sông Bồ
Sông Bồ sạt lở, dân ở bất an

Mới đầu mùa mưa bão năm 2025 nhưng tình trạng sạt lở bờ sông Bồ, đoạn qua xã Quảng Thọ cũ (nay thuộc xã Quảng Điền) lại diễn biến phức tạp, khiến nhiều hộ dân thấp thỏm lo âu. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ đường sá, nhà cửa và tính mạng người dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, rất cần những dự án đầu tư kiên cố, căn cơ để ổn định đời sống của người dân ven sông.

Sông Bồ sạt lở, dân ở bất an
Khẩn trương gia cố các điểm sạt lở ven sông Bồ

Ngày 17/9, các lực lượng, phương tiện của xã Quảng Điền tiếp tục triển khai các công đoạn xử lý khẩn cấp những đoạn bị sạt lở, sụt lún ăn sâu vào tuyến đường bê tông ven sông Bồ, đoạn qua thôn Niêm Phò và thôn Phò Nam A (xã Quảng Thọ cũ), gây bất an cho người dân địa phương.

Khẩn trương gia cố các điểm sạt lở ven sông Bồ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top