“Đò ma”... “hút thịt” sông Bồ

Bãi tập kết nơi các đối tượng khai thác cát trái phép vận chuyển về

Những chuyến “đò ma”

Nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao kéo theo giá cát liên tục biến động. Lợi nhuận lớn từ cát lòng sông khiến nhiều đối tượng bất chấp quy định pháp luật để khai thác trái phép, nhất là tại các khu vực giáp ranh, vắng người qua lại.

Giữa màn đêm trên sông Bồ, những chiếc ghe hút cát xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất khiến người dân địa phương nơi đây ví chúng như những “đò ma” đang âm thầm hút dần máu thịt của dòng sông. Từ phản ánh của người dân, trong nhiều đêm liên tiếp, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã mật phục, theo dõi hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Bồ.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 19/5, tại khu vực đối diện bến đò thôn 3, tổ dân phố Thanh Lương 3, khi trời vừa nhá nhem tối cũng là lúc nhóm đối tượng gồm 7 - 8 người bắt đầu xuất hiện ở ven sông nơi có 2 chiếc đò có lắp đặt các thiết bị khai thác cát neo đậu. Người chuẩn bị dây cáp, người kiểm tra máy nổ, người xuống đò. Toàn bộ hoạt động diễn ra nhanh chóng, gần như không có tiếng động lớn.

Khoảng 10 phút sau, hai chiếc đò máy chở theo 7 - 8 người rời bờ, di chuyển về khu vực giữa sông cách bến đò khoảng 500 mét. Giữa màn đêm, ánh đèn từ các chiếc đò lúc ẩn lúc hiện rồi nhanh chóng chìm vào khoảng tối giữa dòng. Phương thức hoạt động hiện nay đã thay đổi đáng kể. Không còn sử dụng các loại máy hút công suất lớn gây tiếng động như trước, các đối tượng chuyển sang dùng đò máy cải tiến để giảm tiếng ồn. Hoạt động khai thác chủ yếu diễn ra từ chạng vạng tối đến gần sáng.

Một người dân sống ven sông cho biết, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay. Ban đầu các đối tượng sử dụng máy hút hiện đại, sau này chuyển sang dùng hệ thống tời kéo thủ công để tránh bị phát hiện. “Đêm mô cũng làm. Nắng mưa chi cũng làm cả”, người này nói.

Lén lút thác cát về đêm

Bãi tập kết hoạt động xuyên đêm

Khoảng 15 phút sau khi rời bến, hai chiếc đò quay trở lại bãi tập kết ven sông thuộc khu vực làng Phước Yên, xã Quảng Điền. Ngay khi cập bờ, cát được kéo lên bằng hệ thống tời. Trên bờ luôn có xe tải và máy xúc chờ sẵn để vận chuyển. Việc bốc dỡ diễn ra rất nhanh. Chỉ khoảng hơn 10 phút sau khi đổ hàng, hai chiếc đò tiếp tục quay trở lại khu vực khai thác giữa sông.

Từ khoảng 19 giờ tối đến gần sáng, hai chiếc đò liên tục chạy qua chạy lại giữa khu vực khai thác và bãi tập kết. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong đêm 19 rạng sáng 20/5, nhóm đối tượng này thực hiện hơn 10 chuyến vận chuyển cát.

Qua nhiều đêm theo dõi từ ngày 19 đến 24/5, chúng tôi ghi nhận khoảng 9 người thường xuyên tham gia khai thác và vận chuyển cát trái phép tại khu vực này. Ước tính mỗi chuyến vận chuyển khoảng 5m3 cát. Với hơn 10 chuyến mỗi đêm, lượng cát bị lấy khỏi lòng sông có thể lên đến hơn 50m3. Ước tính theo giá thị trường hiện nay, số tiền thu lợi bất chính có thể lên đến vài chục triệu đồng mỗi đêm.

Người dân sống ven sông Bồ cho biết, tình trạng khai thác cát trái phép không chỉ diễn ra nhiều năm mà còn khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Có nơi đất sản xuất bị khoét sâu từng năm. Tình trạng này đã nhiều lần được phản ánh trong các cuộc họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri nhưng đến nay vẫn chưa chấm dứt.

“Chỗ mô cũng bị sạt lở hết, có đoạn cả chục mét, chỉ có những đoạn kè rồi là không bị sạt lở, người dân bức xúc, có phản kháng mà không làm được chi cả. Nhiều lần họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri, người dân yêu cầu xử lý nhưng tiếp nhận xong rồi cũng để đó không giải quyết. Chừ mong làm răng giải quyết được cái để bà con có đất sản xuất, không là vài năm nữa là sạt hết”, một người dân khác chia sẻ.

Mật phục, bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép

Sau khi ghi nhận hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Bồ qua nhiều đêm theo dõi, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến lực lượng Công an thành phố Huế để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đêm 23, rạng sáng 24/5, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế, gần 20 cán bộ, chiến sĩ được huy động triển khai phương án mật phục, bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Bồ.

Các tổ trinh sát chia thành nhiều mũi, bám dọc khu vực bến đò, tuyến di chuyển và bãi tập kết cát. Toàn bộ hoạt động được triển khai bí mật nhằm tránh các đối tượng phát hiện, bỏ trốn.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 24/5, sau khi hoàn tất chuyến vận chuyển cuối cùng trong đêm và quay về khu vực neo đậu, 8 đối tượng gồm 5 nam, 3 nữ vừa bước lên bờ thì bị các trinh sát đồng loạt áp sát, khống chế tại chỗ.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế cho biết: Sau khi bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Bồ, lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện trường khai thác, phương tiện cùng khối lượng cát tập kết trái phép cũng đang được các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, thống kê phục vụ công tác điều tra...