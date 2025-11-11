Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến tới 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại tinh thần quyết tâm cao, cương quyết tuyên chiến, làm quyết liệt, bài bản chống nạn khai thác IUU để quyết tâm gỡ "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC); đề nghị thống nhất về quy chuẩn, tiêu chuẩn…, đồng thời chuẩn bị báo cáo chuẩn xác với các lĩnh vực mà EC quan tâm.

Thủ tướng đề nghị trong tuần tới các địa phương xử lý dứt điểm việc này, tinh thần là sự chuyển biến không chỉ thể hiện bằng con số hay báo cáo mà phải nằm ở những kết quả cụ thể và sự thay đổi thực chất trong thực tế; yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm, làm chậm tiến độ gỡ “Thẻ vàng”; tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt tháng cao điểm chống khai thác IUU; chấm dứt ngay tình trạng này bằng mọi giá; hình thành việc đánh bắt cá có trách nhiệm, có truy xuất nguồn gốc vì sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam, vì danh dự của đất nước, của dân tộc, vì lợi ích của chính người dân.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt đến cán bộ, đảng viên về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc kiên quyết tuyên chiến với các hành vi khai thác IUU, quyết tâm gỡ bằng được “Thẻ vàng” của EC đối với nghề cá Việt Nam trong năm 2025; nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, kết luận, công điện, chỉ thị của Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10; Quy chế phối hợp liên ngành về chống khai thác IUU; khẩn trương, nghiêm túc cập nhật đầy đủ dữ liệu lên các cơ sở dữ liệu về nghề cá, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, hệ thống giám sát tàu cá VMS, hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện ngay kịch bản, phương án làm việc kỹ thuật với Đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC, hoàn thành trước ngày 14/11; kiểm tra, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với đoàn EC, nhất là các địa phương trọng điểm.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, 21 địa phương ven biển triển khai ngay Quy chế phối hợp liên ngành về chống khai thác IUU; thông tin, tuyên truyền, công bố rộng rãi đến tất cả các bộ, ngành, địa phương và người dân.

Bộ Công an hoàn thiện và đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý tàu cá và ngư dân tham gia hoạt động trên nền tảng VNeID, hoàn thành trước ngày 15/11. Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy đàm phán ký hợp tác khai thác thủy sản trên biển và thống nhất cơ chế kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về tháng cao điểm chống khai thác IUU.

Các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các biện pháp chống khai thác IUU trên địa bàn, tuyệt đối không để vi phạm, tiêu cực làm ảnh hưởng nỗ lực chung gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”; duy trì kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tàu cá ra vào cảng theo quy định; kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện, không đăng ký tham gia hoạt động. Các địa phương chưa hoàn thành việc xử lý các vụ việc vi phạm hành chính tồn đọng mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác phải khẩn trương hoàn thành xử lý trước ngày 16/11; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đang triển khai theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các hiệp hội, doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành việc không thu mua, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU; vận động, biểu dương hội viên, ngư dân gương mẫu, thực hiện tốt các quy định về chống khai thác IUU. Thủ tướng yêu cầu công tác này phải được thực hiện nghiêm túc, không hình thức; phải chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân tốt hơn…