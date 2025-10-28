Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kịch bản làm việc với EC về chống khai thác IUU

Phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo quốc gia về nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chiều 28/10/2025. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực, chủ động, tích cực của một số bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả chống khai thác IUU tiếp tục có một số chuyển biến tích cực so với tuần trước. Tuy nhiên, để ngành thủy sản nước ta phát triển bền vững, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, cố gắng vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ, ngành và toàn xã hội, nhất là trong thời gian từ nay đến hết năm 2025.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và dự thảo sửa đổi Nghị định số 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đánh giá tổng thể việc thực thi Luật Thủy sản năm 2017, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủy sản trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với thực tiễn quản ký, cam kết quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững ngành thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, các địa phương rà soát và xử lý ngay, dứt điểm, nghiêm theo quy định các trường hợp lắp đặt nhiều thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên 1 tàu cá. Trên cơ sở kết quả xử lý, hướng dẫn các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh phối hợp với công an xã, phường và các cơ quan chức năng ở địa phương rà soát để thống nhất số liệu về tình hình đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép, lắp đặt VMS, tàu không đủ điều kiện hoạt động, chuẩn hóa dữ liệu để đạt mục tiêu: dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" trên hệ thống, chấm dứt tình trạng chênh lệch số liệu giữa các cơ quan, hoàn thành trước ngày 10/11/2025.

Trên cơ sở các kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo IUU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động tập trung xây dựng báo cáo gửi EC đảm bảo chất lượng đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ tiếp tục rà soát các Quy chế liên quan đến quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu theo dõi, giám sát, cảnh báo tàu cá, trong đó mở rộng thêm lực lượng hải quan, chủ tàu cá, giám đốc cảng cá nhập dữ liệu, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, kết nối, chia sẻ và sử dung chung dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nghề và và chống khai thác IUU, hoàn thành trước ngày 10/11/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương ban hành và triển khai thực hiện các tiêu chí cảng cá đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 để tiến hành công bố hết các cảng cá đủ điều kiện. Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ cảng cá, khu neo đậu, tránh trú bão đối với việc xuất bến, cập bến tàu cá để đảm bảo yêu cầu quản lý, chống khai thác IUU. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các cảng cá, bến cá được thành mở, hoạt động không theo quy định.

Bộ cũng hướng dẫn các địa phương lập dự án chuyển đổi nghề, đề xuất nguồn vốn giai đoạn 2026 - 2030, trong đó chú trọng nuôi biển xa bờ, ứng dụng khoa học cao, chuyển đổi công nghệ, hướng dẫn người dân và đầu tư hạ tầng nghề cá bền vững.

Về hiện trạng tàu cá tại các địa phương không có biển nhưng có tàu tham gia hoạt động khai thác ở vùng biển: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về số liệu tàu cá trên cả nước, thực hiện việc kiểm tra toàn diện công tác quản lý tàu cá và chống khai thác IUU tại tỉnh Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về các cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia IUU, truyền thông về nỗ lực và chuyển biến toàn diện trong công tác chống IUU, thể hiện rõ tư duy mới, cách làm mới, giúp dư luận và cộng đồng quốc tế hiểu rõ những kết quả, hành động cụ thể mà Việt Nam đang thực hiện.

Phó Thủ tướng giao các cơ quan thanh tra của Chính phủ và các tỉnh tiếp tục tổ chức các đoàn thanh tra tại các địa phương chưa làm tốt, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề xuất xử lý nghiêm theo quy định.

Phó Thủ tướng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển bố trí, tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương: Khánh Hòa, An Giang, Gia Lai, Cà Mau khẩn trương gửi số liệu báo cáo về các khuyến cáo của EC cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp.

Các địa phương rà soát các vụ việc đã xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa thu được tiền nộp phạt, đề nghị áp dụng hình thức nghiêm khắc khác để báo cáo EC.

Trên cơ sở Tiêu chí tạm thời các cảng cá đủ điều kiện để tiếp nhận tàu cá theo các quy định của IUU do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá các cảng cá trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn để công bố cảng cá đủ điều kiện và triển khai thực hiện tiếp nhận tàu cá theo quy định IUU. Đối với các cảng cá chưa đủ điều kiện, thiếu cơ sở hạ tầng, không đạt tiêu chuẩn, đề nghị phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng để đề xuất giải pháp hoàn thiện, đầu tư cơ sở hạ tầng để đạt tiêu chuẩn quy định.

Các khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh thì tổng hợp gửi Tổ công tác của Bộ Công an để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Các địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi nghề khai thác thủy sản, đưa vào kế hoạch 5 năm (2026-2030), bảo đảm theo dõi sát, làm thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2313/QĐ-TTg và Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các Thông báo kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo IUU, bảo đảm đầy đủ nội dung, tiến độ và trách nhiệm người đứng đầu, báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước 17 giờ thứ Sáu hằng tuần, để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ trước 10 giờ thứ Hai hằng tuần, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU họp vào 17 giờ thứ Ba hằng tuần đôn đốc kiểm tra kết quả thường xuyên, liên tục.