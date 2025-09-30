  • Huế ngày nay Online
Truy quét, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác hải sản bất hợp pháp

HNN.VN - Chiều 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Tại điểm cầu TP. Huế 

Tại điểm cầu thành phố Huế, tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, song chống khai thác IUU cũng là nhiệm vụ trọng tâm, phải kiên quyết thực hiện. “Việc này dứt khoát phải làm, không thể không làm”, Thủ tướng khẳng định, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU phải duy trì họp thường xuyên để kịp thời xử lý tình hình.

Thủ tướng dẫn chứng, vẫn còn những trường hợp tàu cá đi đánh bắt trái phép bị đắm, trên tàu không có thiết bị định vị, không địa phương nào nắm được. Đây là thực trạng không thể chấp nhận, đòi hỏi phải rà soát lại toàn bộ biện pháp quản lý, có giải pháp chấn chỉnh mạnh mẽ và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý “tàu ra, tàu vào, tàu đi trên biển”, bởi Việt Nam có đầy đủ lực lượng chức năng như Biên phòng, Cảnh sát biển. Thủ tướng yêu cầu phải tổng rà soát trong tuần này, đặc biệt đối với tàu đi dài ngày nhưng không quay trở lại, tàu không giấy tờ, không đăng ký… Đây không chỉ là vấn đề quản lý, mà còn liên quan đến danh dự quốc gia, đời sống Nhân dân và sự phát triển bền vững của ngành thủy sản.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo ngắn gọn những công việc đã triển khai trong tuần qua. Nhiệm vụ nào làm tốt phải tiếp tục phát huy, nhiệm vụ nào còn hạn chế phải chỉ rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương phải mở các đợt cao điểm truy quét, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác IUU, tạo chuyển biến rõ nét theo phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.

“Cần quyết tâm cao nhất để kiểm soát tình hình, tháo gỡ những vướng mắc, khắc phục tồn tại, từ đó đưa ngành thủy sản phát triển bền vững, nâng cao uy tín và vị thế quốc gia”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lê Thọ
