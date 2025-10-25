  • Huế ngày nay Online
Quyết liệt gỡ “thẻ vàng” IUU, hướng tới nghề cá bền vững

HNN.VN - Chiều 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo.

 Huế là địa phương thực hiện tốt việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Theo báo cáo, sau Phiên họp ngày 21/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều quy chế mới về quản lý, giám sát, truy xuất nguồn gốc thủy sản, sử dụng nhật ký khai thác điện tử và theo dõi hành trình tàu cá. Các địa phương cơ bản hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, cấp phép và cập nhật dữ liệu tàu cá lên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); chấm dứt tình trạng tàu “3 không” (không đăng ký, không giấy phép, không đăng kiểm).

Hiện cả nước có 80.273 tàu cá, trong đó 96,11% đã được cấp phép khai thác. Các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp như: Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho tàu từ 12 - 15m; số hóa và định danh tàu cá bằng mã VNeID; thí điểm nhật ký khai thác điện tử; giải bản tàu không đủ điều kiện hoạt động và hỗ trợ sinh kế cho ngư dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tập trung nguồn lực thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU, xử lý dứt điểm tàu mất kết nối VMS, tàu vượt ranh giới khai thác; triển khai hệ thống cảnh báo tự động và nhật ký điện tử; đồng thời phát triển nghề cá theo hướng bền vững.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ chính sách, công nghệ đến kiểm tra thực địa, hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của EC. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ các quy định, hình thức và mức xử phạt để đảm bảo phù hợp thực tiễn; làm rõ quy định về kích cỡ mắt lưới trong Nghị định 37/2024/NĐ-CP và sớm trình Thủ tướng ban hành.

Bộ cũng được giao xây dựng kịch bản làm việc, đàm phán với EC, cập nhật đầy đủ nội dung cần giải trình, thống nhất hành động từ Trung ương đến 21 tỉnh, thành ven biển. Song song đó, cần gắn công tác chống IUU với quản lý mùa vụ, chuyển đổi nghề, đầu tư hạ tầng cảng cá, phát triển nuôi biển công nghệ cao và lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường truyền thông về nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác IUU, tạo sự đồng thuận xã hội. Các địa phương phải gửi báo cáo kết quả hằng tuần về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, đảm bảo công tác quản lý khai thác thủy sản nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả.

Lê Thọ
