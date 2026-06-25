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ClockThứ Năm, 25/06/2026 15:30

Ứng dụng công nghệ radar xuyên đất tìm kiếm mộ liệt sĩ tập thể tại kinh thành Huế

HNN.VN - Từ ngày 25/6 đến 28/6/2026, Ban Chỉ đạo (BCĐ) về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp cùng Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) triển khai khảo sát, tìm kiếm dấu vết mộ liệt sĩ tập thể bằng máy radar xuyên đất tại địa bàn phường Phú Xuân.

Đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩSát cánh cùng đồng đội qua từng phần mộĐề nghị hỗ trợ máy radar xuyên đất khảo sát các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể ở HuếỨng dụng công nghệ hiện đại, xác minh mộ liệt sĩ tập thể tại Kinh thành Huế

 Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm việc với các nhân chứng và rà soát các địa điểm nghi có mộ tập thể để lên phương án tìm kiếm, cất bốc

Mục tiêu cốt lõi là ứng dụng công nghệ quét sâu địa tầng để phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hố đào xới khả nghi sâu trong lòng đất. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu khoa học quan trọng nhằm đối chiếu, củng cố tính chính xác của các nguồn tư liệu lịch sử, đặc biệt là các thông tin về mộ liệt sĩ tập thể hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân năm 1968 tại khu vực nội thành.

Lực lượng chuyên trách sẽ triển khai dò tìm tại 3 vị trí trọng điểm với tổng diện tích soi chiếu 1.350m2 ở các khu vực Cửa Chánh Tây, Cửa Đông Ba, Cửa Hậu. Toàn bộ quy trình từ thực địa đến phân tích số liệu được thiết lập chặt chẽ theo sơ đồ tiến trình khoa học nghiêm ngặt.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên BCĐ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành chung. Khâu vận hành cốt lõi của thiết bị radar do ê-kíp chuyên gia chuyên trách thuộc Viện Thiết kế (Bộ Quốc phòng) đảm nhiệm, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Viện miền Trung. Lực lượng Công an và Quân sự địa phương cũng được cắt cử ứng trực 100% nhằm bảo vệ an ninh, an toàn cho thiết bị hoạt động.

Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, BCĐ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế mong muốn các tầng lớp nhân dân, cựu chiến binh, các tổ chức và cá nhân tiếp tục mở rộng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn. Sự chung tay của cộng đồng là nguồn động lực to lớn để chính quyền thành phố chạy đua với thời gian, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ và đồng đội.

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