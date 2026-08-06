  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 06/08/2026 14:54

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quyết tâm xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn

Sáng 6/8, tại trụ sở Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì Lễ Mít tinh kỷ niệm ngày An ninh mạng Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố HuếNgoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới với tư duy đột phá, hành động quyết liệtPhiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7: Xuất nhập khẩu ước đạt 659,6 tỷ USD, tăng 28,1%

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, tới dự Lễ Mít tinh kỷ niệm ngày An ninh mạng Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam (6/8/2024-6/8/2026), do Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phối hợp Bộ Công an tổ chức với chủ đề xuyên suốt: "Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người", được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Tiểu ban An ninh mạng tại 34 địa phương.

Cùng tham dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia; lãnh đạo các ngân hàng, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp viễn thông; các hội, hiệp hội, liên minh trong lĩnh vực an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Các đại biểu dự lễ mít tinh đã tham quan triển lãm và các hệ thống thực chiến an ninh mạng của lực lượng công an nhân dân; thăm và kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu, khả năng kiểm soát, phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa; khả năng quy tụ và tổ chức lực lượng thực chiến bảo vệ an ninh mạng, chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng… 

Bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa "bảo vệ hệ thống" và "bảo vệ con người"

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam là quyết định quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với một lĩnh vực trọng yếu của đất nước; đồng thời là dịp để chúng ta kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn; lan tỏa văn hóa số an toàn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của toàn xã hội trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trên không gian mạng.

Theo Thủ tướng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng ngày càng được nâng cao; hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện; năng lực ứng phó, bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan nhà nước và không gian mạng quốc gia được tăng cường, nhất là trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, nhưng chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn mà cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để ứng phó chủ động, hiệu quả hơn với những thách thức ngày càng phức tạp trên không gian mạng.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu vẫn còn những bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển của chuyển đổi số; nhận thức của cán bộ, công chức và người dân còn chưa đồng bộ; hạ tầng số, nhân lực và năng lực làm chủ công nghệ an ninh mạng còn hạn chế. Tội phạm mạng, tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân diễn biến ngày càng phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định đây là động lực chính để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ: Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu toàn hệ thống chính trị cùng cộng đồng xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa "bảo vệ hệ thống" và "bảo vệ con người", với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Đây cũng chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay: "Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người".

Thứ hai, các bộ, ngành, địa phương phải thể hiện rõ vai trò kiến tạo; Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phát huy vai trò điều phối; tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ các điểm nghẽn về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân; xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy. Mỗi chính sách được ban hành phải lấy sự an toàn, thuận lợi của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thứ ba, các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phải giữ vững vai trò "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia. Chuyển mạnh phương thức hoạt động từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Nâng cao năng lực, chủ động nắm chắc và dự báo tình hình, phối hợp hiệp đồng, phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, giữ gìn môi trường số an toàn, văn minh, nhân văn cho nhân dân. 

Thứ tư, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và tài chính phải xác định sứ mệnh đồng hành và gánh vác trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp, các ngân hàng phải chủ động chuyển dịch sang kiến trúc bảo mật lấy con người làm trung tâm; tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ, cảnh báo lừa đảo tự động hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Chủ động nghiên cứu làm chủ khoa học, công nghệ để mang lại sự đơn giản, an toàn tuyệt đối cho người dân.

Thứ năm, mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng để trở thành một "lá chắn số chủ động" tham gia bảo vệ an ninh mạng. Khi một trăm triệu người dân cùng chung sức đồng lòng, chúng ta sẽ kết thành "bức tường thành số" kiên cố nhất bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn Ngày An ninh mạng Việt Nam không chỉ là một mốc sự kiện kỷ niệm, mà phải trở thành thông điệp, cam kết hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và toàn dân về quyết tâm xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn.

Với tinh thần đó, Thủ tướng chính thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với mục tiêu hành động: Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người - Vì an ninh quốc gia - Vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

* Ngay sau lễ mít tinh kỷ niệm ngày An ninh mạng Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp này.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Thủ tướngLê Minh Hưngquyết tâm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ nghị quyết đến hành động

Mỗi nghị quyết đều kết tinh ý chí, quyết tâm chính trị và khát vọng phát triển của Đảng. Song, giá trị của nghị quyết chỉ được khẳng định khi những mục tiêu đặt ra được hiện thực hóa bằng hành động và những kết quả cụ thể trong đời sống.

Từ nghị quyết đến hành động
Không để “Chiến dịch 500 ngày đêm” chậm nhịp

Sau hơn bốn tháng triển khai, “Chiến dịch 500 ngày đêm” đã tạo ra những chuyển động mạnh mẽ, tích cực nhất từ trước đến nay trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hơn 1.300 hài cốt được quy tập, hơn 93.000 mẫu ADN thân nhân được thu nhận, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và dữ liệu ADN đang được đồng bộ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Những kết quả bước đầu cho thấy sự thay đổi căn bản từ phương thức làm việc phân tán sang một chiến dịch quốc gia với tư duy quản trị hiện đại.

Không để “Chiến dịch 500 ngày đêm” chậm nhịp
Thủ tướng: Các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ, chất lượng dữ liệu

Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì cuộc làm việc về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược; hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng Các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ, chất lượng dữ liệu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top