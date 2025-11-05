  • Huế ngày nay Online
Quân dân A Lưới chung tay gia cố mố cầu dân sinh thôn Cur-xo

HNN.VN - Chiều 5/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp chính quyền địa phương tổ chức gia cố mố cầu bị xói mòn do nước lũ, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Khẩn trương gia cố mố cầu, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Ảnh: BĐBP cung cấp

Do ảnh hưởng của mưa lũ dài ngày, mố cầu dân sinh tại thôn Cur-xo, xã A Lưới 4 bị nước gây xói mòn nghiêm trọng. Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân xã A Lưới 4 kịp thời gia cố mố cầu.

Trước đó, tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Par Ay, xã A Lưới 1, mưa lũ gây sạt lở khoảng 200m³ đất đá, khiến tuyến giao thông bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông, ảnh hưởng trực tiếp đến 114 hộ dân với 501 nhân khẩu trong thôn.

Ngay trong sáng 4/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - xã A Lưới 2 và chính quyền địa phương, khẩn trương san gạt đất đá, khơi thông tuyến đường bị sạt lở, tạo điều kiện cho người dân đi lại và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm.

Quỳnh Anh
