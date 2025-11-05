400 cán bộ chiến sĩ, 30 phương tiện sẵn sàng ứng cứu trong bão số 13

Đến nay, có 1.048 phương tiện tàu cá của các địa phương và 7.237 lao động đã vào bờ neo đậu tại bến. Ảnh minh họa

Ngoài tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24, bố trí tập trung lực lượng ở các hướng, địa bàn trọng điểm để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, BCHBĐBP còn triển khai cho các đơn vị tuyến biển bắn pháo hiệu cảnh báo bão số 13 bắt đầu từ tối 5/11.

Thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biển và hướng đi của bão số 13 để chủ động vào bờ neo đậu đảm bảo an toàn; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống gồm 400 cán bộ, chiến sĩ, với 30 phương tiện (tàu, xuồng, ô tô...); điều động 4 phương tiện ca nô, cùng 42 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuyên truyền cho các phương tiện vào khu neo đậu an toàn.

Đến nay, có 1.048 phương tiện tàu cá của các địa phương và 7.237 lao động đã vào bờ neo đậu tại bến. Hiện, trên biển còn 1 phương tiện cùng 10 lao động đang trên đường vào bờ, dự kiến khoảng 15 giờ ngày 5/11 vào khu neo tránh, trú bão.

Ngoài ra, tại cảng Thuận An có 10 phương tiện, với 35 thuyền viên không hàng; tại cảng Chân Mây có 17 phương tiện (13 Việt Nam, 4 nước ngoài) và 168 thuyền viên, 1 hành khách, 10.968 tấn than đang neo đậu tại các cảng để tránh, trú bão.

Lực lượng của đơn vị cũng đã xác định khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở cần phải di dời. Trong đó, tập trung khu vực ven biển, đầm phá và vùng thấp trũng; địa bàn có nguy cơ ngập úng, chia cắt khi có mưa lũ ở các xã A Lưới 1, 2, 3 với khoảng 6.151 hộ/26.501 khẩu nằm trên địa bàn các đồn biên phòng tuyến biển, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và Quảng Nhâm.