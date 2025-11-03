Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 16, đi vào Biển Đông

Vị trí bão Kalmaegi lúc 5 giờ sáng 5/11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ vĩ bắc; 119,4 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Thời điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)

4 giờ ngày 6/11

Tây tây bắc, khoảng 25km/giờ

12,8N-113,9E; cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550km về phía đông đông nam

Có khả năng mạnh thêm.

Cấp 14, giật cấp 17

Vĩ tuyến 10,0 0 N-14,5 0 N; phía đông kinh tuyến 112,0 0 E

Cấp 4: khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa)

4 giờ ngày 7/11

Tây Tây Bắc, khoảng 25 km/giờ

14,4N-108,3E; trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Suy yếu dần.

Cấp 9-10, giật cấp 12

Vĩ tuyến 10,5N-15,5N; phía Tây kinh tuyến 116,0E

Cấp 4: khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Cấp 3: khu vực ven biển từ nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; vùng ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m; biển động dữ dội.

Khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Cảnh báo từ chiều tối ngày 6/11, khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 6/11, trên đất liền ven biển từ nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Mưa lớn

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3giờ).

Dông, lốc xoáy do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.