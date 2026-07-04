Vượt khó hoàn thành sứ mệnh

Đội Quy tập 192 tiến hành lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Mỹ làm điểm để nhân rộng toàn thành phố.

Những ngày tháng 7, khi cả dân tộc đang dành trọn sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thì đối với những người lính Đội Quy tập 192, hành trình đi tìm đồng đội lại càng hối hả. Các anh đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để chạy đua với thời gian.

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội Quy tập 192 cho biết: Ngay sau khi hoàn thành việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt các liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào về nước trong mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập 192 đã lập tức nhận nhiệm vụ mới từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế, tập trung toàn lực vào Chiến dịch 500 ngày đêm. Xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng từ trái tim, 100% cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Để hoàn thành sứ mệnh này, đơn vị được Bộ CHQS thành phố tăng cường thêm 9 đồng chí và giao trọng trách làm lực lượng nòng cốt. Trước những khó khăn, thách thức từ địa bàn trong nước cũng như yêu cầu chi viện cho các địa phương lấy mẫu sinh phẩm tại 42 nghĩa trang trên toàn thành phố, Đội Quy tập 192 đã chủ động linh hoạt chia lực lượng thành 3 bộ phận chuyên trách. Bộ phận thứ nhất trực tiếp đi khảo sát, thu thập thông tin và tìm kiếm quy tập ngoài thực địa. Bộ phận thứ hai phối hợp cùng các địa phương tham gia lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN. Bộ phận thứ ba làm nhiệm vụ dự bị cơ động, trông coi doanh trại, đồng thời làm "cầu nối" tiếp nhận thông tin từ các nhân chứng lịch sử và sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất.

Thực tế tại hiện trường luôn đòi hỏi sự tận tụy thầm lặng. Thiếu tá Nguyễn Phi Cảnh, nhân viên Đội Quy tập 192 chia sẻ rằng, anh cùng 5 cán bộ của Đội được giao phối hợp với các lực lượng chuyên trách tại phường An Cựu tham gia lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Đây là địa bàn trọng điểm với 1.456 phần mộ cần lấy mẫu. Khối lượng công việc khổng lồ kết hợp với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung là thử thách không nhỏ. Song, ý thức được đây là việc làm linh thiêng để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng thành kính với cha anh đi trước, các anh em đều động viên nhau vượt khó, tranh thủ cả ngày lẫn đêm để bảo đảm đúng tiến độ.

Với tinh thần "chỉ cần còn một nguồn thông tin cũng phải tìm bằng được", tính đến nay, Đội Quy tập 192 đã tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hàng ngàn phần mộ chưa có thông tin tại các nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Cùng với đó, Đội đã tiếp nhận và đang phối hợp xác minh chặt chẽ, chu đáo 6 thông tin về mộ liệt sĩ tập thể và 18 thông tin về mộ lẻ trên địa bàn.

Đánh giá về kết quả bước đầu, Đại tá Lê Văn Lĩnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS thành phố khẳng định: "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã nhận được sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Đội Quy tập 192 đã phát huy xuất sắc vai trò chuyên trách, luôn chủ động và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nhiệm vụ phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả, song với sự nỗ lực, quyết tâm vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ, tin tưởng rằng lực lượng vũ trang thành phố nói chung và Đội Quy tập 192 nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc chiến dịch đúng tiến độ, đáp ứng sự mong mỏi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.