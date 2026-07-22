Đón đọc Huế Ngày nay số 480 (23/7/2026)

Trang nhất Huế ngày nay số 480

Nổi bật trên trang nhất là hình ảnh lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại các xã Phú Hồ, Phú Vang và Phú Vinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến dành những tình cảm ân cần, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trên trang 2, báo đăng tải thông tin đáng chú ý về tiến độ dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, sau thời gian đình trệ do chậm tiến độ, vừa được tái khởi động. Để giám sát chất lượng công trình, hệ thống camera theo dõi được lắp đặt. Tuy nhiên, với quỹ thời gian gấp rút, nếu nhà thầu không có giải pháp bứt phá thì dự án khó có thể hoàn thành trước ngày 15/8 như kế hoạch đã đề ra.

Trang 4 (chuyên mục Kinh tế) giới thiệu bài phỏng vấn ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với nhan đề "Hạ tầng và công nghệ số phục vụ vận hành chính quyền mới". Theo ông Tùng, hạ tầng công nghệ và các nền tảng số chính là "bệ đỡ" quan trọng để vận hành hiệu quả, minh bạch mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trang 5 với thông tin về văn hoá, giáo dục

Tại trang 5 (chuyên mục Giáo dục) có bài viết "Đại học Huế trước yêu cầu chuyển đổi trong kỷ nguyên số" của tác giả Hoàng Triều. Đứng trước yêu cầu phát triển một đại học đa ngành trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và kinh tế số bùng nổ, bài viết đã chỉ ra những hạn chế, đồng thời gợi mở các giải pháp để Đại học Huế xây dựng mô hình đại học đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp và nhu cầu phát triển của địa phương.

Cùng trang này, bài viết "Đưa tuồng Huế đến gần hơn du khách" đề xuất những hướng đi mới nhằm đưa nghệ thuật Tuồng vượt ra khỏi không gian biểu diễn truyền thống, trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần phát huy giá trị di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Mở ra trang 6, bài viết "Dựng mái ấm, nối dài tri ân" lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Trên trang 7 (chuyên mục Bạn đọc – Pháp luật) nổi bật với bài viết "Những giấy xác nhận 'không tên’' phản ánh bất cập trong thủ tục hành chính, khi nhiều loại giấy xác nhận nằm ngoài danh mục vẫn bị yêu cầu trong quá trình giải quyết hồ sơ, gây phiền hà cho người dân.

Trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc!