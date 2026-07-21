Thăm và tặng quà gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân

Theo đó, đoàn đã đến thăm gia đình thương binh Hoàng Trọng Hiều (thương binh có tỷ lệ thương tật 81%) tại phường Thủy Xuân; gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân tại tổ dân phố Hương Hồ, phường Kim Long; gia đình thương binh Nguyễn Ngọc Sửu (thương binh có tỷ lệ thương tật 39%) tại tổ dân phố Bổn Trì và gia đình thương binh Nguyễn Lô (thương binh có tỷ lệ thương tật 21%) tại tổ dân phố Triều Sơn Tây, cùng thuộc phường Hương An.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các thương binh. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ và các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc chu đáo để Mẹ và các thương binh luôn sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Ngọc Sửu

Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc thành phố, đại diện các gia đình đã khẳng định niềm tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển đổi mới của quê hương, đất nước, đồng thời cam kết luôn giữ vững gương sáng gia đình cách mạng, động viên con cháu hăng hái học tập, lao động để góp sức xây dựng quê hương.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình “Về nguồn”, thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công trên địa bàn.

Cùng ngày, đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh, người có công với cách mạng tại các xã Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô và Vinh Lộc.

Đồng chí Phan Quý Phương thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Sáo, trú tại thôn Phụng Chánh, thương binh hạng 1/4

Tại xã Lộc An, đoàn đến thăm bà Mai Thị Gái, trú tại thôn Bạch Thạch, là thương binh hạng 1/4, mất sức lao động 81%. Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, đoàn thăm ông Bùi Nhung, trú tại thôn Cảnh Dương. Ở xã Vinh Lộc, đoàn đến thăm ông Nguyễn Sáo, trú tại thôn Phụng Chánh, là thương binh hạng 1/4.

Tại các gia đình, đồng chí Phan Quý Phương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của các thương binh, gia đình chính sách và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phan Quý Phương tặng quà bà Mai Thị Gái, xã Lộc An

Đồng chí Phan Quý Phương cũng thông tin một số điểm mới trong chính sách chăm sóc người có công; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống, học tập và làm việc tốt, góp phần xây dựng quê hương.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, đồng chí Phan Quý Phương nhấn mạnh, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” phải trở thành việc làm thường xuyên, không chỉ tập trung vào dịp 27/7; đồng thời tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, góp phần bảo đảm và nâng cao đời sống các gia đình chính sách.