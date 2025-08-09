Khắc họa sâu sắc hình tượng, chiến công của Bộ đội Cụ Hồ

Toàn cảnh chương trình "Dưới cờ vinh quang" tại Huế

Đây là chương trình cấp quốc gia, được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Sự kiện do Quân ủy Trung ương chỉ đạo, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện.

Tham dự tại điểm cầu Huế có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Các UVTW Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Nguyễn Tân Cương; các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền và Thượng tướng Thái Đại Ngọc; cùng nhiều tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu IV.

Lãnh đạo TP. Huế có sự tham dự của: UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; đại diện Ban TVTU. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, TP. Đà Nẵng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân; cùng hơn 3.000 khán giả tại điểm cầu TP. Huế.

Ba điểm cầu kết nối gồm Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Kỳ Đài (Huế) và Công viên Sáng tạo (TP. Hồ Chí Minh), tượng trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam, cùng hòa chung nhịp đập của một trái tim dân tộc - mang âm hưởng từ thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường và niềm tin bất diệt dưới cờ vinh quang.

Điểm nhấn của chương trình là sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại. Một chương trình được kết nối không chỉ bằng tín hiệu truyền hình, mà bằng sợi dây thiêng liêng của hồn dân tộc. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, đến Cố đô lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới Thành phố mang tên Bác đầy năng động, chương trình dệt nên một bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc.

Hiệu ứng Visual LED, trình chiếu hologram, AR, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh được dàn dựng công phu. Kết hợp nhạc giao hưởng - Nhạc nhẹ, rock, rap, múa đương đại. Với sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc trong và ngoài quân đội. Những bản hùng ca bất hủ được làm mới, dàn dựng hiện đại, do các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam thể hiện, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi khán giả không chỉ xem mà được sống trong lịch sử, xúc cảm và tự hào.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình khẳng định: Vẻ đẹp của Tổ quốc hôm nay được làm nên truyền thống lịch sử, trầm tích văn hóa ngàn đời của dân tộc; sự hy sinh của bao thế hệ cán bộ chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam can trường chiến đấu dưới lá cờ Tổ quốc với niềm tin bất diệt. Bộ đội Cụ Hồ, hình tượng tiêu biểu của hệ giá trị quốc gia, hội tụ tinh thần bảo vệ, yêu nước, trung thành, cống hiến, vì Nhân dân quên mình.

Chương trình khẳng định sự vững vàng, kiên cường, gan dạ, chấp nhận hy sinh gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới lá cờ vinh quang, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là thành trì vững chắc, là thanh bảo kiếm, là điểm tựa niềm tin vững chắc của Đảng, đất nước và Nhân dân.

“Dưới cờ vinh quang” là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước. Với tinh thần “Dưới cờ vinh quang, chúng ta là một - Một dân tộc, một niềm tin, một ý chí, một khát vọng”, chương trình đã khơi gợi lý tưởng cách mạng, hun đúc niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay.

Một số hình ảnh tại chương trình do phóng viên báo Huế ngày nay ghi lại:

Tiết mục tại chương trình mang đến sự tươi mới, hiện đại

Dưới cờ quang vinh đan xen giữa quá khứ và hiện tại

Một hoạt cảnh tại chương trình

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được tái hiện trong chương trình



Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho các đoàn nghệ thuật tham gia chương trình

Khán giả tham dự chương trình