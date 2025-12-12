Mỹ công bố thỏa thuận kiểu mới về bảo đảm chuỗi cung ứng AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/12, Chính phủ Mỹ công bố thỏa thuận với các đồng minh nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản phục vụ cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) với mục tiêu bảo vệ nguồn tài nguyên then chốt này.

Thỏa thuận được Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ký với các đồng minh chủ chốt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Australia, cùng với Israel. Thỏa thuận mang tên “Pax Silica” (tiếng Latin nghĩa là hòa bình và silicon - vật liệu quan trọng của ngành AI) nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng.

Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích Pax Silica là hình thức tập hợp đối tác quốc tế kiểu mới nhằm gắn kết những quốc gia có nhiều công ty công nghệ tiên tiến nhất thế giới đặt trụ sở để khai phóng tiềm năng kinh tế của kỷ nguyên AI mới. Trong thời gian tới cũng sẽ có thêm một số quốc gia khác tham gia nhưng hiện chưa rõ là nước nào.

Việc ký kết thỏa thuận được tiến hành vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cho phép xuất khẩu các chip AI tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc, đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Joe Biden vốn từng bày tỏ quan ngại về an ninh quốc gia trong việc chia sẻ công nghệ then chốt này.

Trung Quốc hiện giữ vị trí dẫn đầu thế giới về nguồn cung đất hiếm, chiếm gần 70% sản lượng khai thác tài nguyên này./.