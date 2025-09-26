Chủ động hơn trong ứng phó với bão số 10, nhất là các địa phương ven biển

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh (thứ 2, bên phải sang) kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10

Đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Trạm Ra Đa 3511, phường Phong Quảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh lưu ý với cán bộ, chiến sĩ của trạm tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, sẵn sàng các phương án để ứng phó với bão số 10, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Từ thực tế tại Tổ dân phố Hải Nhuận, phường Phong Quảng - nơi thường xuyên bị xâm thực bờ biển mỗi khi mưa bão đến, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đặc biệt lưu ý với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn để di dời người dân sinh sống dọc tuyến biển lên những nơi cao ráo, tránh bờ biển xâm thực, nước dâng cao khi mưa lớn. Với những trường hợp cố tình không di dời, phải cương quyết cưỡng chế, tuyệt đối không được người dân nào ở lại những nơi nguy hiểm khi bão đến.

Lực lượng bộ đội biên phòng hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

Tinh thần chung là nắm diễn biến của bão; thực hiện nghiêm tục phương châm “4 tại chỗ”; trong đó, đặc biệt chú ý đến việc dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men để tiếp ứng cho người dân khi cần thiết; luôn nỗ lực ứng phó với bão số 10, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra.

Hiện nay, các Đồn Biên phòng tuyến biển thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ về địa bàn hướng dẫn, giúp đỡ người dân neo đậu, chằng chống phương tiện tàu thuyền. Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc, Trung đoàn 6 huy động lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống mái nhà, cử lực lượng về các địa phương kiểm tra vị trí có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng phương án di dời...

Các đơn vị tuyến biên giới biển cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu. Đến nay, toàn bộ 1.121 phương tiện/8.073 lao động trên địa bàn đã vào khu vực tránh trú an toàn. Huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân gia cố, chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.

Giúp người dân biên giới thu hoạch lúa chạy bão

Trên tuyến biên giới đất liền, các đồn biên phòng tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ hè thu; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét để có phương án ứng phó.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cũng duy trì gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập úng; phối hợp chính quyền địa phương xây dựng phương án ứng phó, sẵn sàng di dời, sơ tán Nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo phương án của UBND thành phố, các địa phương đã rà soát, cập nhật phương án di dời 10.132 hộ/32.697 khẩu, tập trung tại khu vực ven biển, đầm phá, vùng nguy cơ cao.

Bờ biển Tổ dân phố Hải Nhuận - điểm thường xuyên sạt lở do mưa lớn

Đến 15 giờ chiều nay (27/9), trên địa bàn TP. Huế đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, sẵn sàng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện để tham gia ứng phó kịp thời, hỗ trợ người dân khi bão đổ bộ vào đất liền; hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra.