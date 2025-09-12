Thông qua các dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương.

Thông qua các dự thảo

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu cho biết, về các dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã tiếp thu nghiêm túc, chọn lọc ý kiến tham gia góp ý từ các ban, Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, cùng kết quả thảo luận tại đại hội các đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, dự thảo cũng đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế ngày 28/8/2025, qua đó bổ sung, hoàn chỉnh để trình hội nghị lần này trước khi đưa ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị khẩn trương, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Chương trình được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Báo cáo chính trị Đảng bộ thành phố, bám sát dự thảo Văn kiện Trung ương, kèm theo các bảng biểu, danh mục, nội dung cụ thể, rõ ràng.

Các đại biểu đánh giá cao đây là một trong những nội dung quan trọng trình Đại hội. Chương trình hành động phải quán triệt tinh thần “rõ việc, rõ người, rõ cơ quan chịu trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, rõ sản phẩm”. Tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm, các đề án, công trình, dự án có tính chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030; đồng thời làm rõ phương án phân công trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ và điều kiện triển khai.

Toàn cảnh hội nghị

Khác với những nhiệm kỳ trước, khi Chương trình hành động thường được xây dựng sau Đại hội, lần này, Ban Chấp hành khóa XVI xây dựng để Ban Chấp hành khóa XVII xem xét, ban hành ngay sau Đại hội. Điều này tạo sự chủ động, kịp thời, bảo đảm Chương trình hành động trở thành căn cứ quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương tổ chức triển khai hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội XVII đề ra. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận và cho ý kiến về đề án nhân sự tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với đề án nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các đề án và tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, hội nghị đã xem xét thấu đáo các yếu tố tiêu chuẩn, cơ cấu, điều kiện và số lượng, để lựa chọn, giới thiệu nhân sự đảm bảo đúng quy định, yêu cầu. Đặc biệt, nhân sự tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng phải thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực công tác; đại diện xứng đáng cho trí tuệ, bản lĩnh của Đảng bộ thành phố Huế, có khả năng đóng góp hiệu quả vào các nội dung, quyết sách quan trọng của Đại hội.

Sau khi thảo luận, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, thống nhất thông qua các dự thảo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu thông báo: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2 – 4/10/2025.

Theo dự kiến, Hội nghị Thành ủy lần thứ 20 là hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Thời gian diễn ra Đại hội đã cận kề, đề nghị các Thành ủy viên, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XVII; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch trước, trong và sau Đại hội.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án của Thành ủy, tạo sự đồng lòng, đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố.

Ngay sau hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy khẩn trương hoàn chỉnh nội dung văn kiện, phương án nhân sự trước khi trình Đại hội. Các tiểu ban phục vụ Đại hội tích cực triển khai nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, góp phần để Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, thành công tốt đẹp.

Song song đó, cấp ủy các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành thông suốt bộ máy chính quyền 2 cấp; kiện toàn cấp ủy ở những nơi còn khuyết; phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi cơ sở. Đồng thời, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của từng ngành, địa phương; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu yêu cầu: “Thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã đến rất gần, đề nghị các cấp ủy đảng, các đồng chí bí thư nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp mình. Các cấp, các ngành cần nỗ lực thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tạo sự ổn định trước thềm Đại hội”.