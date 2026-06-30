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Phường Phú Xuân công bố thành lập 47 tổ dân phố mới sau sắp xếp

HNN.VN - Chiều 30/6, Đảng uỷ phường Phú Xuân tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ dân phố (TDP), thành lập chi bộ TDP và kiện toàn tổ chức, cán bộ sau sắp xếp. Theo đó, từ 84 TDP trước đây, phường Phú Xuân được sắp xếp còn 47 TDP mới.

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Lãnh đạo phường Phú Xuân trao quyết định và ra mắt đội ngũ cán bộ tổ dân phố mới 

Tham dự buổi lễ có UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế và Công nghiệp thành phố Phan Quý Phương; TUV, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân Nguyễn Đình Bách cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Phường Phú Xuân được hình thành trên cơ sở sắp xếp 6 phường của thành phố Huế trước đây, là địa bàn có quy mô dân số lớn nhất thành phố, đồng thời là vùng lõi của đô thị di sản Huế. Việc sắp xếp TDP là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở và xây dựng hệ thống chính trị khu dân cư hoạt động hiệu quả hơn. Sau sắp xếp, quy mô mỗi TDP được mở rộng, dân số đông hơn, phạm vi quản lý lớn hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. 

“Đội ngũ cán bộ tổ dân phố phải tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, gần dân, sát dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Mỗi cán bộ cần thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc”, ông Nguyễn Đình Bách nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân cũng yêu cầu các chi bộ và đội ngũ cán bộ TDP mới khẩn trương ổn định tổ chức sau sắp xếp; rà soát, điều chỉnh các nghị quyết, chương trình công tác phù hợp với mô hình mới; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, bảo đảm hoạt động của chi bộ, TDP, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể diễn ra thông suốt, không để gián đoạn.

Lãnh đạo phường đề nghị các cấp ủy, cán bộ TDP tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Dịp này, phường Phú Xuân cũng tổ chức gặp mặt, tri ân 145 nguyên bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP và trưởng ban công tác Mặt trận kết thúc nhiệm vụ theo chủ trương sắp xếp.

Trước đó, ngày 29/6, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND phường Phú Xuân khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên gọi TDP trên địa bàn. Toàn phường giảm từ 84 xuống còn 47 TDP,  tương ứng giảm 37 TDP, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở và tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Tin, ảnh: Liên Minh
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