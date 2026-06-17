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ClockThứ Ba, 23/06/2026 15:35

22 đội thi trổ tài nấu bữa cơm gia đình

HNN.VN - Chiều 23/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Xuân tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Hương vị nếp nhà - gắn kết yêu thương”, thu hút hơn 130 thành viên tham gia. Hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).

Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử trong gia đìnhĐịnh vị thương hiệu “Huế - Kinh đô ẩm thực” Hướng nghiệp và khát vọng Kinh đô ẩm thực Huế

 Thành viên đội thi đại diện các thế hệ trong gia đình
Hội thi quy tụ 22 đội đến từ các chi hội phụ nữ trực thuộc. Mỗi đội gồm 6 thành viên đại diện nhiều thế hệ trong gia đình như ông bà, cha mẹ, con cháu cùng tham gia chế biến và trình bày các món ăn.
 
Thông qua hội thi, các đội đã giới thiệu những món ăn truyền thống đặc trưng của gia đình Việt Nam và gia đình Huế, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong chế biến, trình bày ẩm thực, đồng thời lan tỏa thông điệp về gìn giữ bữa cơm gia đình và xây dựng tổ ấm hạnh phúc.
Hội thi tạo sân chơi ý nghĩa để cán bộ, hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình giao lưu, chia sẻ, tăng cường tình cảm gắn kết giữa các thế hệ. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Huế thời đại mới”, “Phụ nữ Huế với việc giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng thành phố Huế an toàn, thân thiện, văn minh” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
 
Bên cạnh việc tôn vinh văn hóa ẩm thực, hội thi còn góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng thực phẩm an toàn, xây dựng lối sống lành mạnh trong mỗi gia đình. Qua đó, quảng bá những giá trị đặc sắc của ẩm thực Huế, góp phần thực hiện Đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực” và lan tỏa hình ảnh gia đình tiến bộ, đoàn kết, hạnh phúc trong cộng đồng.
Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
Phường phú xuânhội thi nấu ănngày gia đình việt namhuế kinh đô ẩm thực
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