Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Huế

Tình huống đặt ra là vào 8h30, tại phòng hotlab của Khoa y học hạt nhân của Bệnh viện Đa khoa A (có lưu giữ thuốc phóng xạ I-131, Tc-99m, nguồn chuẩn Cs-137) cháy không rõ nguyên nhân. Sự cố cháy phòng hotlab có diện tích khoảng 40m2, ngọn lửa bùng phát trong phòng, không cháy lan sang công trình khác. Sự cố cháy làm hư hại cấu trúc phòng hotlab và rơi vỡ các đồ vật trong phòng. Hậu quả làm một số nhân viên đang làm việc trong khu vực bị thương. Sự cố gây gây nhiễm bẩn phóng xạ một số vị trí trong phòng hotlab và một số nạn nhân bị nhiễm bẩn phóng xạ trên bề mặt quần áo.

Hoạt động ứng phó sự cố cháy tại Khoa y học hạt nhân của Bệnh viện Đa khoa A trong kịch bản diễn tập được xây dựng theo 6 bước: Tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu; khởi động Kế hoạch ứng phó sự cố và thông báo cho các đơn vị tham gia; tổ chức triển khai thực hiện; tiến hành các biện pháp ứng phó tại hiện trường; kết thúc hoạt động ứng phó tại hiện trường, thông báo mức sự cố và phục hồi môi trường; đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo về sự cố.

Lực lượng tham gia diễn tập gồm hơn 60 người cùng các phương tiện, trang thiết bị được huy động phục vụ diễn tập, đến từ các đơn vị: Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Trung tâm KHCN&ĐMST, Sở KH&CN, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Sở Y tế.

Theo phân công nhiệm vụ và các bước triển khai ứng phó, sau khi tiếp nhận thông tin, nhận lệnh xử lý, lực lượng chức năng tổ chức sơ cứu, trấn an các nạn nhân; thực hiện việc tẩy xạ phòng bị nhiễm bẩn, tẩy xạ cho nạn nhân và đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cùng các cá nhân có liên quan.

Các lực lượng tham gia sơ tán bệnh nhân và những người có liên quan

Sau hơn 1 giờ tác nghiệp các tình huống giả định, quá trình ứng phó sự cố do Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và Bệnh viện Đa khoa A đã được thực hiện nhanh chóng, khẩn trương nhưng vẫn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn bức xạ cho lực lượng tham gia ứng phó sự cố và công chúng. Công tác ứng phó sự cố đã đáp ứng được mục tiêu ứng phó sự cố cháy nổ, thu hồi nguồn phóng xạ, tẩy xạ đảm bảo tiêu chí dừng hoạt động ứng phó sự cố tại hiện trường.

Phát biểu tại buổi diễn tập, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an toàn bức xạ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố. Nhất là trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ cũng như các thành tựu hạt nhân phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội ngày càng mở rộng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn, an ninh bức xạ và sự chủ động sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Đến đầu năm 2025, trên địa bàn thành phố có 68 cơ sở đang hoạt động với 157 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế được cấp phép còn hiệu lực, gần 45 nguồn phóng xạ và khoảng 45 thiết bị bức xạ khác (không thuộc X-quang y tế) đang được sử dụng, lưu giữ. Trước thực trạng đó, việc quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân luôn được chính quyền thành phố quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời. Hàng năm, UBND thành phố đều ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn. Trong đó, diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân luôn được xác định là hoạt động trọng tâm. Đây là năm thứ 5 thành phố tổ chức hoạt động quan trọng này.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường

Cấp cứu, điều trị cho nạn nhân tại sự cố cháy nổ khu vực có phóng xạ

Lực lượng quân sự thực hiện nhiệm vụ thu hồi phóng xạ, tẩy xạ, thu gom chất thải phóng xạ

Kiểm tra, tẩy xạ cho nhân viên, lực lượng tham gia ứng phó trước khi rời hiện trường sự cố

Điều trị, tẩy xạ cho lực lượng tham gia ứng phó sự cố