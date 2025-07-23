Mất tiền vì... vay qua mạng

Mặc dù đã được truyền thông cảnh báo nhưng rất nhiều người vẫn dễ dàng bị lừa

Chiêu trò không mới

Trên đường đi làm về, ghé tiệm điện thoại để mua dây sạc, tôi thấy một số người đang bàn tán. Tìm hiểu câu chuyện thì được biết, chị Nguyễn Thị N. (sống tại phường Vỹ Dạ) vừa mới bị lừa tiền qua mạng. Chị N. đang gặp khó khăn về tài chính, cần một khoản tiền để xoay xở công việc cá nhân. Chị N. lên mạng tìm hiểu các dịch vụ cho vay nhanh. Chỉ sau vài phút tra cứu, chị đã tiếp cận được một trang web cho vay trực tuyến không rõ nguồn gốc, đồng thời được kết nối với một người xưng là "nhân viên hỗ trợ tài chính". Qua trao đổi bằng tin nhắn và điện thoại, người này giới thiệu về gói vay 30 triệu đồng với thủ tục “rất đơn giản”, không cần thế chấp, không cần gặp mặt, giải ngân trong vòng 10 phút nếu "hồ sơ được kích hoạt thành công".

Thuyết phục chị bằng những lời lẽ hấp dẫn như “chúng tôi hỗ trợ mọi khách hàng”, “tư nhân nên không ràng buộc nhiều điều kiện như ngân hàng”, đối tượng yêu cầu chị N. chuyển trước 3 triệu đồng để "chứng minh tài chính" và "kích hoạt tài khoản vay". Tin tưởng vì nghĩ rằng đây là bước bắt buộc để nhận được khoản vay lớn, chị N. lập tức kiểm tra tài khoản nhưng chỉ còn 1,1 triệu đồng. Đang cần tiền gấp nên chị N. đã chuyển toàn bộ số tiền còn lại của mình cho đối tượng lạ với niềm tin rằng sẽ sớm nhận được 30 triệu như đã hứa. Thay vì nhận được tiền, chị tiếp tục bị yêu cầu phải chuyển thêm 1,9 triệu đồng để “đủ 3 triệu đồng theo quy định”, nếu không sẽ bị hủy hồ sơ và mất luôn khoản đã nộp trước đó.

Trong tâm trạng hoảng hốt và lo sợ, chị N. đã tìm đến người quen là vợ chồng anh T. - chủ một cửa hàng bán điện thoại ở đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ vay thêm 1,9 triệu đồng để đủ số tiền theo yêu cầu.

Thấy dấu hiệu của sự lừa đảo, vợ chồng anh T. và mọi người có mặt ở tiệm điện thoại trấn an chị N., sau đó tìm hiểu trang web chị N. vay tiền và điện thoại xác minh thì lập tức mọi liên lạc đều bị chặn. Ngay sau đó, tài khoản mạng xã hội chúng từng dùng để trao đổi với chị cũng đã bị khóa.

Cần hết sức cảnh giác

Thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức cho vay online không phải là mới. Các đối tượng thường nhắm vào những người đang có nhu cầu vay tiền gấp, không có điều kiện vay ngân hàng, để từ đó dẫn dụ bằng những lời mời hấp dẫn. Một khi nạn nhân “sập bẫy”, chúng đưa ra các lý do như "nộp phí giải ngân", "phí xác minh hồ sơ", "bảo hiểm khoản vay" để yêu cầu chuyển tiền trước, sau đó lẩn tránh, xóa dấu vết.

Cơ quan công an thường xuyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên chuyển tiền cho bất kỳ ai trước khi được giải ngân. Các tổ chức tín dụng hợp pháp sẽ không yêu cầu nộp tiền trước khi vay, và mọi khoản phí, nếu có, đều được thông báo minh bạch, có hợp đồng cụ thể. Việc chuyển tiền qua tài khoản cá nhân không rõ ràng là một dấu hiệu nghi vấn cần phải hết sức cẩn trọng. Đối tượng mà chúng thường nhắm đến là người lao động, người buôn bán nhỏ, sinh viên… Những đối tượng này thường thiếu thông tin pháp lý, nhẹ dạ, dễ tin vào lời dụ dỗ.

Vụ việc của chị N. và rất nhiều người khác là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang có nhu cầu vay vốn mà không tìm hiểu kỹ. Trong thời đại công nghệ phát triển, cùng với đó là sự xuất hiện của hàng loạt ứng dụng và dịch vụ tài chính mạo danh, người dân cần nâng cao cảnh giác; khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, nên chủ động trình báo với công an địa phương để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo pháp luật. Khi có nhu cầu vay tiền, mọi người hãy tìm đến các tổ chức tài chính uy tín, có địa chỉ rõ ràng và được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động để thực hiện các thủ tục.