Lợi dụng lòng thương cộng đồng, bịa chuyện bé 5 tuổi bị bắt cóc để lừa tiền từ thiện

Bị cáo Nguyễn Hoàng Huy trước tòa

Theo cáo trạng, do động cơ vụ lợi cá nhân, ngày 6/7/2025, Nguyễn Hoàng Huy nảy sinh ý định lợi dụng mạng xã hội để dựng lên các hoàn cảnh thương tâm nhằm kêu gọi tiền từ thiện rồi chiếm đoạt sử dụng cho mục đích riêng.

Để tạo vỏ bọc đáng tin cậy, Huy dùng tài khoản Facebook cá nhân tên “Cu Huy” lập trang “Tin Việt - Cam”. Thời gian đầu, bị cáo thường xuyên sao chép, đăng tải các bài viết về tin tức, thời sự từ nhiều nguồn khác nhau để thu hút người theo dõi, tạo dựng niềm tin với cộng đồng mạng.

Đến ngày 23/7/2025, Huy đăng tải thông tin hoàn toàn bịa đặt với nội dung: “Cháu bé Nguyễn Bùi Thanh Nhi (5 tuổi) bị bắt cóc tại khu vực cổng Bến Nghé, phường Phú Hội, TP.Huế, sau đó bị quăng xuống đường và bị xe cán qua tay”. Trong bài viết Huy còn tự nhận mình là cha ruột của cháu bé, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ chi phí phẫu thuật và cung cấp số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoàng Huy - do chính bị cáo lập ra để nhận tiền.

Thông tin giả nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người tin tưởng, thương cảm và chuyển tiền ủng hộ. Từ ngày 23/7 đến 23/8/2025, Huy đã nhận hơn 84 triệu đồng từ 562 lượt giao dịch, tất cả đều ghi nội dung giúp đỡ “cháu Nhi”. Toàn bộ số tiền này bị cáo đã sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Hoàng Huy không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân mà còn lợi dụng lòng nhân ái của cộng đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin xã hội và làm hoen ố ý nghĩa nhân văn của hoạt động thiện nguyện.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hoàng Huy 1 năm 9 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.