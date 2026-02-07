  • Huế ngày nay Online
Duy trì cảnh giác cao độ, phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu hàng không

Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan xuyên biên giới, trong đó sân bay được ví như cửa ngõ giao thương quốc tế cần được coi là "tuyến đầu" trong kiểm soát dịch bệnh.

Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài kích hoạt phương án ứng phó vi rút Nipah Áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus NipahCDC Huế tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Sở Y tế Hà Nội duy trì nghiêm công tác giám sát y tế tại cửa khẩu - Ảnh: VGP 

Mới đây, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương làm trưởng đoàn, đã đi giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Đoàn đã kiểm tra hệ thống giám sát y tế người nhập cảnh, gồm việc sử dụng máy đo thân nhiệt tự động, bố trí nhân lực thường trực, quy trình phát hiện sớm - cách ly - xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm mới nổi và tái nổi.

Đồng thời, đoàn đã làm việc với các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị phương án ứng phó với bệnh do virus Nipah, một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế gia tăng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm tiềm ẩn nguy cơ gia tăng dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi qua đường hàng không. Vì vậy, các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, phải duy trì cảnh giác cao độ, thực hiện nghiêm giám sát y tế cửa khẩu.

Theo ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hà Nội, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giám sát chủ động tại 70 bệnh viện, phòng khám và cộng đồng; duy trì đội cơ động chống dịch trong suốt kỳ nghỉ Tết; tổ chức tập huấn cho mạng lưới y tế cơ sở về giám sát và phòng, chống bệnh do virus Nipah. 

Về công tác chuẩn bị vật tư, hóa chất phòng, chống dịch, Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hà Nội đang dự trữ 1.000 kg Cloramin B, 500 lít hóa chất diệt muỗi, hàng nghìn bộ trang phục phòng hộ cá nhân cùng nhiều máy phun khử khuẩn các loại.

Tại 126 trạm y tế phường, xã, hệ thống máy phun và hóa chất cũng được bảo đảm đầy đủ, sẵn sàng triển khai khi có tình huống dịch bệnh xảy ra…

Liên quan đến quản lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, đơn vị cần phải truyền tải đầy đủ dữ liệu dịch tễ từ sân bay về địa phương, đồng thời in rõ các số điện thoại, đường dây nóng trên tờ rơi để người dân dễ dàng liên hệ khi cần hỗ trợ.

Đặc biệt, việc rà soát, tổ chức luồng vận chuyển bệnh nhân phải khoa học, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo.

Duy trì giám sát y tế tại cửa khẩu

Nhằm tiếp tục tăng cường giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Sở Y tế Hà Nội duy trì nghiêm công tác giám sát y tế tại cửa khẩu, bảo đảm phát hiện sớm các ca nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt với hành khách đến từ vùng có dịch; sẵn sàng phương án xử lý, cách ly, vận chuyển an toàn theo đúng quy trình chuyên môn.

Rà soát và củng cố năng lực đáp ứng, bao gồm nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế và phương án phối hợp liên ngành; tăng cường truyền thông phòng bệnh trên nền tảng số đối với hành khách nhập cảnh; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, khai báo y tế và chia sẻ dữ liệu dịch tễ; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm kiểm soát rủi ro dịch bệnh hiệu quả, không gây cản trở hoạt động đi lại và giao thương…

Theo baochinhphu.vn
