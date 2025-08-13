Lừa đầu tư trên nền tảng giả mạo

Các đối tượng lừa đảo lập các app, website giả để lừa đảo, dụ dỗ đầu tư tiền ảo, chứng khoán...

Sau mỗi buổi tập thể dục cùng nhau, chị N. được chị K. một bạn cùng tập to nhỏ bày cách đầu tư tiền ảo, chứng khoán trên một nền tảng nào đó.

Theo như chị K. kể, mỗi tháng chị K. thu lợi nhuận từ 100 - 200 triệu đồng. Thấy chị N. nghi ngờ về tính xác thực, chị K. liền tạo tài khoản, xuống tiền tặng chị N. số vốn ban đầu là 1 triệu đồng để chơi thử. Số vốn đó sinh lời thật, và cũng thấy dễ ăn nên chị N. đã đầu tư thêm. Số tiền đầu tư nhiều, lợi nhuận càng lớn. Đầu tư hết số tiền tích cóp, chị N. cầm cố luôn nhà để đầu tư, bởi theo chị N. chỉ cần vài tháng là số tiền lãi bằng cả căn nhà.

Và không chỉ đầu tư, chị N. còn to nhỏ dụ dỗ, lôi kéo hàng xóm, bạn bè theo mình làm ăn. Có người theo là chị N. có thêm tiền hoa hồng.

Bẵng đi một thời gian, chị N., chị K. không còn tới phòng tập để tập thể dục. Chị em ở phòng tập hỏi ra mới biết sàn tiền ảo hai chị đầu tư bị sập. Thế là chị N., chị K. không những trắng tay mà nợ nần chồng chất. Nhiều người thở phào vì tỉnh táo không tin vào bức tranh màu hồng mà hai chị vẽ ra và cũng không nghe theo những lời ngon ngọt hai chị “rót” vào tai sau mỗi buổi tập cùng.

Thông thường để tạo lòng tin, các đối tượng thường tự giới thiệu mình là chuyên gia tư vấn, hoặc người có kinh nghiệm chơi chứng khoán, đồng tiền ảo, sau đó đưa ra những nhận định cụ thể về các mã cổ phiếu “hot”, cách đầu tư tiền ảo sao cho an toàn mà sinh lợi nhuận cao. Để tạo lòng tin, chúng sẵn sàng cấp vốn ban đầu cùng những lời cam kết lỗ có người chịu, lời người chơi ăn. Các đối tượng còn lôi kéo người chơi mua các mã cổ phiếu nội bộ (mà chỉ chúng mới biết) của doanh nghiệp lớn… với cam kết lợi nhuận cao bất thường. Chúng cũng hứa hẹn những mức hoa hồng khủng nếu người chơi phát triển thêm thành viên cho hệ thống.

Thực tế, toàn bộ giao dịch ở các sàn chứng khoán, tiền ảo... đó đều được dàn dựng bằng kỹ thuật giả lập qua app và website do các đối tượng tạo lập. Tài khoản của nạn nhân liên tục hiển thị lợi nhuận “ảo” để tạo sự tin tưởng và dụ dỗ bị hại tiếp tục nạp tiền. Khi số tiền mà các “con mồi” nạp vào đủ lớn, chúng sẽ rút sạch tiền và đánh sập app để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo người dân không nên đầu tư, mua bán chứng khoán... thông qua các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.