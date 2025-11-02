Đỗ xe tránh lũ đúng cách để không gây cản trở giao thông

Xe ô tô vẫn đậu ở cả hai chiều của đường Điện Biên Phủ trong sáng 5/11

Ngày 5/11, hầu hết các tuyến đường tại trung tâm TP. Huế đã khô ráo trở lại sau thời gian dài ngập trong nước lũ. Tuy vậy, tình trạng đỗ xe trái quy định tại tuyến đường Điện Biên Phủ (phường Thuận Hóa) vẫn diễn ra do nhiều người dân lo ngại tình trạng ngập úng sẽ tái diễn khi bão số 13 đổ bộ vào khu vực miền Trung.

Ghi nhận tại tuyến đường Điện Biên Phủ, đoạn từ ngã ba Sư Liễu Quán - Điện Biên Phủ cho đến ngã ba Điện Biên Phủ - Phan Chu Trinh, dù đã cắm biển cấm đậu xe theo ngày chẵn - lẻ, nhưng hai bên đường vẫn dày đặc ô tô con “tránh lũ” từ nhiều ngày nay.

Sống tại tuyến đường nói trên, anh Hồ Minh Nhật cho hay, tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày nay, đặc biệt là những ngày trước, trong và sau đợt mưa lũ cao điểm vừa qua.

“Ô tô nhà tôi đỗ trong sân không thể di chuyển ra đường được vì đã bị các xe khác đỗ chắn ngang lối lên xuống, chỉ đủ để xe máy di chuyển. Đó là chưa kể tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra bởi tuyến đường Điện Biên Phủ có lưu lượng giao thông cực lớn trong những ngày mưa lũ. Biết là chia sẻ khó khăn cùng nhau trong thiên tai nhưng thiết nghĩ người dân cũng nên tự giác di chuyển xe khi đã qua đợt lũ”, anh Nhật chia sẻ.

Với địa thế cao, Điện Biên Phủ còn được xem là tuyến đường huyết mạch trong mưa lũ phục vụ các lực lượng chức năng cơ động đi làm nhiệm vụ cũng như tập kết hàng hóa để vận chuyển bằng xuồng máy, ca nô đến khu vực ngập sâu tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, tình trạng đỗ xe trái quy định trên tuyến này đã phần nào cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đây không chỉ là hiện tượng cá biệt mà diễn ra hầu hết ở những khu vực cao không bị ngập nước tại TP. Huế những ngày qua. Tại phường Phú Xuân, lực lượng công an ghi nhận tình trạng nhiều người dân đưa ô tô, xe máy lên đậu đỗ trên các cầu, gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo Công an phường Phú Xuân, việc tập trung quá nhiều phương tiện trên cầu không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu công trình, làm tăng nguy cơ sạt lở, hư hỏng cầu, cống mà còn gây khó khăn cho công tác lưu thông, di chuyển của người dân và phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Công an phường Phú Xuân khuyến cáo người dân không đậu, đỗ xe trên các cầu, cống, khu vực có nguy cơ sạt lở trong thời điểm mưa lũ. Đồng thời, chủ động tìm nơi gửi phương tiện an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ tài sản của chính bản thân cũng như cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đã ghi nhận tình trạng nói trên. Lực lượng chức năng không cấm người dân đỗ xe “tránh lũ”, nhưng việc này cần phải tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ cũng như đảm bảo an toàn cho công trình giao thông.

Những ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đã phối hợp cùng công an các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đậu, đỗ xe “tránh lũ” đúng quy định, không gây cản trở giao thông.

“Quan trọng nhất là giúp người dân hiểu và đồng thuận, chung tay cùng lực lượng chức năng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Đối với những trường hợp đậu xe sai quy định gây ách tắc giao thông và cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn, chúng tôi trực tiếp liên hệ với chủ của phương tiện để yêu cầu di chuyển. Nếu chủ xe không tự giác, lực lượng chức năng sẽ dùng xe chuyên dụng để di dời phương tiện đến nơi khác và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.