Cầu Lim 1 thông tuyến: Giải tỏa “điểm nghẽn” giao thông

Xe du lịch lưu thông qua cầu Lim 1

Cầu Lim 1 trước đây nhỏ, hẹp, yếu, chỉ đủ cho một ô tô lưu thông mỗi lượt khiến tình trạng ùn ứ, kẹt xe thường xuyên diễn ra, thậm chí đã có vụ tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân một phần cũng xuất phát từ hạ tầng giao thông chưa đáp ứng.

Từ yêu cầu cấp thiết đó, ngành chức năng đã triển khai dự án mở rộng cầu Lim 1 từ kết cấu cũ rộng 4,5m lên 14m, bố trí hai làn xe, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn giao thông. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nhiều khó khăn phát sinh gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và phương tiện lưu thông.

Trước đó, tuyến đường tạm dưới chân cầu Lim 1 bị sập cống do xe tải trọng lớn lưu thông gây hư hỏng kết cấu thoát nước. Sự cố khiến nhiều phương tiện ô tô, xe máy đi lên phía Minh Mạng, Tuần, Bình Điền, A Lưới bị ùn ứ kéo dài, gây bức xúc cho người dân và các lái xe. Bụi bặm và tiếng ồn từ công trường cũng tác động đáng kể đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của các hộ dân dọc tuyến.

Theo kế hoạch, việc mở rộng cầu Lim 1 dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2025. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi vì thời tiết bất lợi và mưa lũ kéo, khó có thể đảm bảo tiến độ. Thế nhưng, đến nay, sau thời gian nỗ lực thi công, phần kết cấu chính cầu Lim 1 đã hoàn thiện, cho phép thông tuyến tạm nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân.

Ghi nhận sáng 18/11, lưu lượng xe máy, ô tô qua cầu diễn ra thông suốt, không còn tình trạng ùn ứ như trước. Bà con địa phương bày tỏ sự phấn khởi khi việc đi lại đã thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Văn Phụng, trú đường Minh Mạng chia sẻ: “Trong thời gian thi công, tuyến đường ngang chân cầu bị rào chắn lại khiến người dân phải đi đường vòng, khá bất tiện. Nay cầu đã thông tuyến, việc đi lại dễ dàng hơn. Cầu mới cao ráo, mặt cầu rộng nên cũng yên tâm hơn mỗi khi mưa lớn gây lũ lụt”.

Dù vậy, mặt cầu và đường dẫn hai đầu vẫn chưa được thảm nhựa hoàn chỉnh; các hạng mục phụ trợ như hệ thống chiếu sáng, thoát nước đang tiếp tục hoàn thiện. Để đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn khai thác tạm, ngành chức năng cần triển khai đồng bộ các giải pháp như bố trí biển báo hạn chế tải trọng, kiểm soát chặt chẽ xe tải trọng lớn, phân luồng hợp lý tránh xung đột giao thông, bổ sung biển báo, gờ giảm tốc, cảnh báo mặt đường tạm dễ trơn trượt, tăng cường hệ thống sơn phản quang để bảo đảm an toàn vào ban đêm.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa mặt cầu, hoàn thiện chiếu sáng và hệ thống thoát nước để đảm bảo tuổi thọ công trình. Trong giai đoạn đầu đưa vào khai thác, lực lượng kỹ thuật cần thường xuyên kiểm tra mặt cầu, các điểm chịu lực, khe co giãn nhằm kịp thời xử lý những phát sinh.

Việc thông tuyến cầu Lim 1 không chỉ giúp giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến Quốc lộ 49 mà còn tạo động lực quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực tây nam của TP. Huế. Khi các hạng mục còn lại được hoàn thiện đồng bộ, cầu Lim 1 sẽ trở thành điểm kết nối giao thông hiện đại, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.