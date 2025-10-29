Tăng cường khử khuẩn, khuyến cáo người dân chủ động phòng dịch

Chuẩn bị thuốc, vật tư y tế phục vụ dân sau lũ

Khử khuẩn toàn diện bệnh viện

30/10, tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế - nơi vừa bị nước lũ tràn ngập tầng một và sân bệnh viện - công tác vệ sinh, khử khuẩn đã hoàn tất. Các khoa, phòng được lau chùi, khử khuẩn y tế kỹ lưỡng, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

BS.CKII Nguyễn Xuân Hiền, Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới cho biết, hiện khoa đang điều trị cho 50 bệnh nhân, chủ yếu mắc các bệnh viêm não, viêm phổi, nhiễm trùng tiêu hóa và sốt siêu vi - những bệnh lý này dễ gia tăng trong và sau lũ. “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đảm bảo công suất giường bệnh và sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong những ngày tới, đặc biệt là một số bệnh gia tăng sau lũ”, bác sĩ Hiền cho biết.

Công tác vệ sinh, khử khuẩn được triển khai đồng thời với việc đảm bảo hậu cần và chăm sóc bệnh nhân. Trong thời gian bị cô lập bởi nước lũ, đội ngũ y bác sĩ đã kết nối với các tổ chức, cá nhân, các đoàn từ thiện để cấp phát suất ăn, bánh và nước uống miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bị kẹt.

Bác sĩ Đỗ Đình Thục, Khoa Bệnh Nhiệt đới, BVTW Huế cảnh báo, sau khi nước rút, môi trường ô nhiễm, rác thải, xác động vật phân hủy là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát. Người dân cần “ăn chín, uống sôi”, giữ vệ sinh cá nhân, sử dụng găng tay, ủng khi dọn dẹp để phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua nước và da.

Phó Giám đốc BVTW Huế, BS.CKII Hoàng Thị Lan Hương cho biết, ngay khi nước rút, bệnh viện tổng lực khử khuẩn, làm sạch hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hơn 4.000 bệnh nhân nội trú và người dân đến khám bệnh.

Khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh

Các cơ sở y tế khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn đảm bảo vệ sinh môi trường sau khi nước rút

Cùng với BVTW Huế, các cơ sở y tế trên toàn thành phố, như: Bệnh viện Mắt, Trung tâm Y tế Phú Vang, Quảng Điền; các trạm y tế Vỹ Dạ, Phong Phú, Thuận Hóa… cũng tất bật dọn dẹp, khử khuẩn, chuẩn bị sẵn sàng đón bệnh nhân trở lại. Nhiều đơn vị đã huy động toàn bộ nhân viên y tế, phối hợp lực lượng dân quân và đoàn thể địa phương tổng vệ sinh, phun hóa chất diệt khuẩn, thu gom rác và khơi thông cống rãnh.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Lê Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế, sau thiên tai, nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất cao do ô nhiễm nguồn nước, môi trường ẩm thấp và điều kiện sinh hoạt thay đổi. “Chúng tôi đã triển khai các đội phản ứng nhanh phối hợp với trung tâm y tế các khu vực, giám sát sớm các ổ dịch, cấp phát Cloramin B, viên lọc nước và hướng dẫn người dân xử lý vệ sinh môi trường”, bác sĩ Tâm cho biết.

Các đội y tế dự phòng tăng cường kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt, khử trùng giếng, bể nước hộ gia đình và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua loa phường, mạng xã hội, tờ rơi và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.

Sau lũ, nhiều loại bệnh có thể phát sinh như: tiêu chảy, tả, thương hàn, viêm gan A, viêm da, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, sốt rét, cúm, viêm phổi và nhiễm khuẩn da do Leptospira… Để phòng ngừa, ngành y tế khuyến cáo người dân giữ vệ sinh môi trường sống, dọn rác, lấp ổ nước đọng, phun hóa chất diệt ruồi, muỗi, diệt bọ gậy, loăng quăng. Đồng thời, khử trùng nguồn nước và dụng cụ sinh hoạt, trong đó sử dụng Cloramin B hoặc các viên khử khuẩn theo hướng dẫn của nhân viên y tế; đảm bảo vệ sinh ăn uống, chú ý rửa sạch, tráng nước sôi dụng cụ nấu ăn, không sử dụng thực phẩm ôi thiu hoặc không rõ nguồn gốc; dọn sạch các vật dụng chứa nước quanh nhà, ngủ màn và dùng hương xua muỗi…

Với hơn 11.400 bệnh nhân điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh trong những ngày mưa lũ nên công tác vệ sinh, khử khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh là rất quan trọng, không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Với tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, các cơ sở y tế, chính quyền địa phương và người dân TP. Huế đang đồng lòng hành động để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, ngăn ngừa dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.