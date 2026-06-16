Tập huấn chuyên môn triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí năm 2026

Khám sức khỏe định kỳ góp phần giúp người dân phát hiện bệnh sớm và điều trị hiệu quả

Hội nghị do ThS.BS.CKII Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Huế chủ trì, với sự tham gia của các báo cáo viên Phòng Nghiệp vụ Y cùng 128 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và trạm y tế xã, phường trên địa bàn.

Việc tổ chức tập huấn nhằm triển khai hiệu quả Quyết định số 1272/QĐ-BYT của Bộ Y tế về kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/6/2026 của Thành ủy Huế về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 1/6/2026 của UBND TP. Huế về triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030.

Tại hội nghị, các học viên được hướng dẫn thống nhất quy trình tổ chức khám, danh mục kỹ thuật chuyên môn, biểu mẫu báo cáo cũng như phương thức phân loại và quản lý đối tượng tham gia. Đây là những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm việc triển khai đồng bộ, khoa học và hiệu quả tại các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, chương trình sẽ ưu tiên triển khai đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao như người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu. Bên cạnh đó, những người chưa từng tham gia khám bệnh, chữa bệnh trong năm cũng được ưu tiên nhằm bảo đảm độ bao phủ rộng, hạn chế bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng.

Một nội dung đáng chú ý khác tại buổi tập huấn là hướng dẫn triển khai khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi và các nhóm đối tượng đặc thù khác. Việc tổ chức khám định kỳ ngay từ lứa tuổi nhỏ được kỳ vọng giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, từ đó có giải pháp can thiệp kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Thông qua chương trình, TP. Huế hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, được quản lý sức khỏe thường xuyên và toàn diện, góp phần xây dựng hệ thống y tế dự phòng vững mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.