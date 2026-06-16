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ClockThứ Tư, 17/06/2026 08:12

Thêm nguồn lực cho Bệnh viện Đa khoa Bình Điền

HNN - Là cơ sở y tế giữ vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực A Lưới và xã Bình Điền, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Bình Điền trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh (KCB) của người dân vùng cao. Song, do thiếu nhân lực và trang thiết bị, bệnh viện vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác KCB cho người dân.

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 Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại BVĐK Bình Điền

Thiếu bác sĩ và trang thiết bị

Tiền thân là Phòng khám Đa khoa Bình Điền, đến năm 2011 đơn vị được nâng cấp thành bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực. Năm 2024, dự án xây dựng và nâng cấp bệnh viện được triển khai, đến cuối năm 2025 hoàn thành và đưa vào sử dụng, khang trang, hiện đại hơn.

Dù có cơ sở hạ tầng mới, nhiều khó khăn của bệnh viện vẫn chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là bài toán nhân lực y tế. Hiện, toàn bệnh viện chỉ có khoảng 10 bác sĩ, trong đó có 3 bác sĩ y học cổ truyền và 7 bác sĩ đa khoa trực tiếp đảm nhiệm phần lớn hoạt động KCB. Nhiều chuyên khoa chưa có bác sĩ phụ trách khiến đơn vị chưa thể triển khai các kỹ thuật chuyên sâu và mở rộng dịch vụ y tế theo nhu cầu thực tế của người dân.

Theo BSCKI. Lê Thị Lanh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu, theo quy định của Bộ Y tế mỗi bác sĩ chỉ được khám tối đa 65 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Tuy nhiên, số lượng người dân đến khám tại bệnh viện thường xuyên dao động từ 60 đến 80 lượt mỗi ngày, thậm chí có thời điểm vượt ngưỡng này. Tình trạng quá tải kéo dài không chỉ gây áp lực cho đội ngũ y tế mà còn ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người bệnh.

Không chỉ thiếu nhân lực, hệ thống trang thiết bị y tế hiện nay của BVĐK Bình Điền cũng còn nhiều hạn chế. Bệnh viện mới được trang bị các thiết bị cơ bản như máy xét nghiệm huyết học, máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm 4D và hệ thống xét nghiệm sinh hóa bán tự động. Trong khi đó, nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều trị chuyên sâu vẫn chưa được đầu tư khiến năng lực chuyên môn của bệnh viện chưa thể phát huy hết tiềm năng.

Sự thiếu hụt về nhân lực và trang thiết bị cũng khiến bệnh viện chưa thể triển khai các ca phẫu thuật hay mổ lấy thai do chưa có bác sĩ gây mê hồi sức và các ê-kíp chuyên môn liên quan. Vì vậy, nhiều sản phụ và bệnh nhân cần can thiệp ngoại khoa vẫn phải chuyển lên tuyến trên điều trị, làm phát sinh thêm chi phí và thời gian đi lại.

Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh

Trước thực trạng đó, Ban Giám đốc BVĐK Bình Điền đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực KCB. Theo BSCKII. Phan Lê Minh Tuấn, Giám đốc BVĐK Bình Điền, ưu tiên hàng đầu hiện nay là thu hút bác sĩ về công tác tại địa bàn vùng sâu, vùng xa thông qua các chính sách đãi ngộ phù hợp. Bệnh viện đã đề xuất bổ sung khoảng 10 bác sĩ ở các chuyên khoa còn thiếu. Khi nguồn nhân lực được tăng cường, đơn vị sẽ có điều kiện triển khai thêm các kỹ thuật mới, giảm tỷ lệ chuyển tuyến và nâng cao chất lượng điều trị cho người dân địa phương.

Song song với việc bổ sung nhân lực, bệnh viện cũng kiến nghị đầu tư thêm các trang thiết bị y tế hiện đại như hệ thống xét nghiệm tự động, thiết bị chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, máy nội soi, hệ thống phục vụ phẫu thuật và hồi sức cấp cứu. Đây là những điều kiện quan trọng để bệnh viện nâng cao năng lực chuyên môn, phát hiện sớm bệnh tật và đáp ứng yêu cầu triển khai chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong thời gian tới.

Theo PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, ngành y tế tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để bổ sung cho tuyến y tế cơ sở; đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là tuyến cơ sở và các chuyên khoa còn thiếu hụt, trong đó có BVĐK Bình Điền. Việc xây dựng đội ngũ y tế có trình độ chuyên môn cao, đủ năng lực quản lý và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Bài, ảnh: Thanh Hương
 Từ khóa:
nguồn lựcBệnh việnĐa khoaBình Điền
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