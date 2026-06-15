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ClockThứ Hai, 15/06/2026 08:01

Đưa phục hồi chức năng đến gần người dân

HNN - Sau gần một năm đưa vào hoạt động, khu điều trị mới của Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (YHCT và PHCN), Trung tâm Y tế Phú Lộc đang từng bước đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người dân địa phương. Không chỉ giúp nhiều bệnh nhân thuận tiện hơn trong quá trình phục hồi sức khỏe, việc phát triển phục hồi chức năng ngay tại tuyến cơ sở còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

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 Điều trị PHCN cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Phú Lộc

Những ngày gần đây, khu điều trị của Khoa YHCT và PHCN thường xuyên có đông bệnh nhân đến tập luyện, điều trị cơ xương khớp và phục hồi vận động sau tai biến. Trong số đó có nhiều người cao tuổi, bệnh nhân bị liệt vận động hoặc đau cột sống phải điều trị kéo dài theo liệu trình.

Ông Nguyễn Chuân, người dân xã Phú Lộc cho biết, sau hơn 2 năm bị liệt do tai biến, việc được điều trị ngay tại địa phương giúp ông thuận tiện hơn rất nhiều trong việc đi lại và tập luyện hàng ngày. “Trước đây mỗi lần lên thành phố điều trị khá vất vả, nay có nơi tập gần nhà nên đỡ cực hơn nhiều”, ông Chuân chia sẻ.

Cũng như ông Chuân, bà Trần Thị Lài, trú tại xã Lộc An vui mừng khi ngành y tế đầu tư xây dựng Khu YHCT và PHCN mới, giúp người dân điều trị gần nhà, tiết kiệm chi phí. “Tôi bị thoái hóa đốt sống nhiều năm, trước đây thường đi đến các thầy thuốc đông y tư nhân để điều trị khá tốn kém, nay điều trị tại đây vừa gần nhà, lại được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí nên rất thuận tiện”.

Theo ghi nhận tại Khoa, thay vì chuyển tuyến lên TP. Huế như trước, nhiều bệnh nhân hiện lựa chọn điều trị lâu dài ngay tại địa phương. Việc được theo dõi thường xuyên giúp người bệnh thuận lợi hơn trong quá trình phục hồi, nhất là với các trường hợp tai biến hoặc mắc bệnh lý cơ xương khớp cần điều trị liên tục.

Hiện Khoa YHCT và PHCN triển khai đồng thời nhiều hình thức khám và điều trị như khám ngoại trú, điều trị nội trú và phục hồi chức năng. Một số kỹ thuật chuyên môn được tăng cường gồm điện châm, xoa bóp bấm huyệt, điện xung, vật lý trị liệu... Theo các bác sĩ, nhiều kỹ thuật bước đầu mang lại hiệu quả tích cực đối với các bệnh lý đau vai gáy, thoái hóa cột sống hay phục hồi vận động sau tai biến.

Bác sĩ Nguyễn Lợi, Trưởng Khoa YHCT và PHCN, Trung tâm Y tế Phú Lộc cho biết, hiện Khoa có 13 cán bộ gồm bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có thể phục vụ trên 50 bệnh nhân nội và ngoại trú. Đây là điều kiện rất thuận lợi để người bệnh có thể yên tâm điều trị gần nhà.

ThS.BS Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục phát triển Khoa YHCT và PHCN theo hướng chuyên sâu, từng bước đầu tư trang, thiết bị hiện đại để mở rộng điều trị cho tất cả các nhóm bệnh, trong đó chú trọng đến trẻ rối loạn ngôn ngữ, tự kỷ và nâng cao hiệu quả phục hồi chức năng tại địa phương. Trung tâm cũng đang đề xuất ngành y tế TP. Huế bổ sung thêm nguồn nhân lực chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân, đồng thời làm việc với UBND các xã, trạm y tế khu vực Phú Lộc và Nam Đông để giới thiệu các chức năng mới của Khoa YHCT và PHCN nhằm tạo sự liên thông trong việc chuyển bệnh.

Việc từng bước nâng cao năng lực phục hồi chức năng tại tuyến cơ sở không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong điều trị mà còn góp phần giảm gánh nặng đi lại, chi phí cho nhiều gia đình. Trong bối cảnh nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng tăng, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ cần can thiệp sớm, việc đầu tư cho lĩnh vực này tại địa phương được xem là hướng đi cần thiết để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bài, ảnh: Khánh Thư
 Từ khóa:
phục hồichức năngngười dân
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