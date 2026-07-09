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ClockThứ Bảy, 11/07/2026 08:11

Phát huy vai trò của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe người dân

Ngày 9/7/2026, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1250/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 68-TB/VPTW ngày 26/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về phát triển ngành Y học cổ truyền Việt Nam (Kế hoạch).

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Đội ngũ y, bác sĩ Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh khám, tư vấn về sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã Kiều Phú. 

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nội dung nêu trong Thông báo số 68-TB/VPTW, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam; đồng thời, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế; cụ thể hóa trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong bảo tồn, phát huy và nâng tầm nền y học cổ truyền Việt Nam phục vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. 

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về y học cổ truyền, xây dựng Chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển y học cổ truyền trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển mô hình kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong toàn hệ thống y tế; nâng cao năng lực hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền từ Trung ương đến địa phương…

Liên quan vấn đề nguồn nhân lực và y đức, Kế hoạch yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y học cổ truyền; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên gia, nghiên cứu viên y học cổ truyền, thầy thuốc y học cổ truyền chất lượng cao, có khả năng kết hợp hài hòa y học cổ truyền với thành tựu y học hiện đại và giữ vững y đức. Ngoài ra, cần tăng cường quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động hành nghề, chất lượng dược liệu, thuốc và hoạt động quảng cáo; đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi buôn lậu, làm giả dược liệu, thuốc cổ truyền, trong đó có hoạt động lừa đảo, hành nghề y dược cổ truyền trái phép và trục lợi trên sức khỏe nhân dân.

https://nhandan.vn/phat-huy-vai-tro-cua-y-hoc-co-truyen-trong-cham-soc-suc-khoe-nguoi-dan-post974943.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
y họccổ truyềnchăm sócsức khỏengười dân
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