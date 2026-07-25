Tăng cường truyền thông chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng

Người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia khám sức khỏe định kỳ để phát hiện các bệnh không lây nhiễm. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Mặc dù có tiền sử bệnh tăng huyết áp kèm bệnh nền, nhưng do không duy trì uống thuốc điều trị hằng ngày nên ông Lê Văn M. 65 tuổi, xã Trung Hòa, Thành phố Hà Nội đã bị đột quỵ xuất huyết não. Bà Nguyễn Thị S. vợ ông M. cho biết, ông nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, phải điều trị hồi sức tích cực. May mắn được các y, bác sĩ cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm.

Do chủ quan không đi khám sức khỏe định kỳ, ông Lê Văn H. 66 tuổi, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội không biết bị mắc bệnh tăng huyết áp, dẫn đến đột quỵ nhồi máu não. Khi được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Gia Lâm (Sở Y tế Hà Nội) cấp cứu, ông H. xuất hiện nhiều dấu hiệu như méo miệng, tê cứng vùng miệng, liệt nửa người, khó nói và đau đầu dữ dội.

Được các y, bác sĩ nhanh chóng can thiệp, thực hiện thành công kỹ thuật tiêu sợi huyết đã giúp ông qua cơn nguy kịch. Ông H. bộc bạch: “Qua đợt này, tôi sẽ chú ý hơn đến sức khỏe của mình bằng việc chủ động đi khám định kỳ; tuân thủ hướng dẫn của các y, bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh, đồng thời điều chỉnh những thói quen sinh hoạt có lợi cho sức khỏe để tránh biến chứng do các bệnh không lây nhiễm gây ra”.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Viết Hùng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện đa khoa Gia Lâm) cho biết: Qua thực tế điều trị cho thấy, nhiều trường hợp nhập viện do biến chứng của tăng huyết áp xuất phát từ việc người bệnh chưa tuân thủ điều trị. Không ít bệnh nhân khi thấy huyết áp ổn định đã tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc, không tái khám đúng hẹn dẫn đến việc thuốc điều trị bị gián đoạn, khiến huyết áp tăng trở lại và gây biến chứng nguy hiểm.

Đối với những bệnh nhân có kèm các bệnh lý nền như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, suy thận hay các bệnh tim mạch, nguy cơ biến chứng do tăng huyết áp càng cao và diễn tiến thường nặng nề hơn. Đáng lo ngại, nhiều người chủ quan tự ý ngưng thuốc hoặc do quên liều, uống thuốc không đủ liều có thể dẫn đến nhiều biến chứng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, các bệnh không lây nhiễm hiện chiếm hơn 75% số ca tử vong toàn cầu. Tại Việt Nam, những năm gần đây, các bệnh không lây nhiễm chiếm tới 79% tổng số ca tử vong hằng năm; trong đó các bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường và các bệnh phổi mạn tính là phổ biến nhất.

Theo Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, hiện nay ở Việt Nam hơn ¼ số người trưởng thành (từ 18 đến 69 tuổi) có tăng huyết áp; số người mắc đái tháo đường đã lên đến gần năm triệu người, tương đương hơn 7% dân số trưởng thành. Đằng sau những con số ấy là nguy cơ đột quỵ, suy tim, suy thận, tai biến mạch máu, tàn phế và tử vong sớm.

Bên cạnh đó, chi phí điều trị các căn bệnh này thường kéo dài suốt đời và tốn kém, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình. Đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh dân số già hóa và các yếu tố nguy cơ ngày càng phổ biến.

Nhận thức rõ những thách thức nêu trên, Bộ Y tế tiếp tục đầu tư cho y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; đẩy mạnh hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, giảm ô nhiễm môi trường không khí, kiểm soát các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp.

Mặt khác, hệ thống y tế phải tiến lên một bước, từ điều trị muộn sang phát hiện sớm; từ xử trí từng đợt bệnh sang quản lý liên tục; từ chăm sóc tại bệnh viện sang kết nối với y tế cơ sở, cộng đồng và từng người dân. Đồng thời, Bộ Y tế từng bước nghiên cứu, xây dựng và đánh giá mô hình dự phòng, sàng lọc các bệnh không lây nhiễm phù hợp điều kiện Việt Nam dựa trên bằng chứng khoa học quốc tế, dữ liệu dịch tễ trong nước và các phân tích chi phí hiệu quả.

Các chuyên gia lĩnh vực y tế cũng cho rằng, trước tình hình gánh nặng bệnh tật và tử vong do bệnh không lây nhiễm, việc tăng cường y tế cơ sở và thúc đẩy quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm, nhất là tăng huyết áp và đái tháo đường tại cộng đồng là rất cần thiết.

Do vậy, Bộ Y tế cần tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật về kiểm soát yếu tố nguy cơ và thúc đẩy các yếu tố tăng cường sức khỏe để phòng, chống bệnh không lây nhiễm; tổ chức đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn về bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế xã, phường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Chính quyền các địa phương chỉ đạo ngành y tế trên địa bàn chủ động phối hợp, lồng ghép khám phát hiện bệnh không lây nhiễm trong các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe tại các trường học, cơ quan, xí nghiệp; tăng cường phát hiện, điều trị, quản lý tại trạm y tế xã và cộng đồng cho người mắc bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… theo quy định, bảo đảm cung cấp dịch vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc liên tục cho người bệnh.

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