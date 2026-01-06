Y tế cơ sở phải là “tuyến đầu” trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Năm 2025 công tác chuyển đổi số ngành y được chú trọng và triển khai đồng bộ tại nhiều cơ sở y tế

Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế Hà Văn Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các trung tâm y tế, bệnh viện... trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Y tế, nhiều chỉ tiêu y tế chủ yếu năm 2025 đạt và tiệm cận mục tiêu đề ra. Toàn thành phố đạt 61 giường bệnh và 15,4 bác sĩ trên một vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,93%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng tiếp tục giảm; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì ở mức rất cao với gần 100% phụ nữ sinh con được quản lý, khám thai và sinh tại cơ sở y tế.

Một trong những dấu ấn nổi bật năm 2025 là việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sở Y tế đã tham mưu tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế, hình thành hệ thống 40 trạm y tế xã, phường mới, đồng thời chuyển giao trạm y tế về UBND cấp xã quản lý theo quy định. Việc sắp xếp được thực hiện đồng bộ, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, y tế dự phòng không bị gián đoạn, phục vụ kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai chủ động, quyết liệt. Ngành y tế đã theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Lĩnh vực khám chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2025 ước đạt trên 2,5 triệu lượt. Đáng chú ý, năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế. 100% cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh với Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh.

Thực hiện 1 ca phẫu thuật tại Trung tâm Y tế A Lưới

Năm 2026, ngành y tế thành phố xác định tiếp tục tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: tăng cường năng lực y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh; củng cố y tế cơ sở gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ dược và mỹ phẩm; nâng cao hiệu quả công tác dân số, bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, những kết quả mà ngành y tế đạt được trong năm qua đã góp phần ổn định an sinh xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để thành phố vững bước trong hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng đô thị trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong năm 2026, mỗi chương trình, đề án, kế hoạch của ngành phải được cụ thể hóa bằng mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, trách nhiệm phân công minh bạch, lấy hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân làm thước đo. Chủ động rà soát, hoàn thiện và triển khai đồng bộ quy hoạch phát triển ngành, bảo đảm phù hợp với vai trò, vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương, hướng tới xây dựng Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, chất lượng cao của cả nước và khu vực. Việc đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên y tế chuyên sâu, y học chính xác, y tế thông minh; gắn kết chặt chẽ với hệ thống các bệnh viện Trung ương, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Lãnh đạo thành phố trao Cờ Thi đua cho Bệnh viện Mắt Huế

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh, y tế cơ sở phải thực sự là “tuyến đầu” trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân, là nơi quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện; trạm Y tế là "vệ tinh" chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả nhất, không để tình trạng "vắng bóng" y bác sĩ hay thiếu thuốc thiết yếu, thiếu trang thiết bị, phải quản lý và kiểm soát dịch phát sinh tại địa bàn. Đồng thời, nâng cao năng lực y tế tuyến thành phố, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, giảm chuyển tuyến, giảm chi phí cho người dân.

Tại hội nghị, Bệnh viện Mắt Huế vinh dự nhận Cờ Thi đua Xuất sắc năm 2025; nhiều tập thể, cá nhân khác cũng được tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.