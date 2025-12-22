Sàng lọc sớm - chìa khóa bảo vệ sức khỏe

Người dân được xét nghiệm máu để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời

Gia đình thuộc diện khó khăn, các con đang tuổi ăn học, chị Nguyễn Thị Bé (xã Nam Đông) chưa từng có điều kiện đến cơ sở y tế khám sức khỏe định kỳ. Cứ đau đầu hay mệt mỏi, chị lại ra hiệu thuốc mua thuốc uống. Cuối tháng 11/2025, khi địa phương thông báo có chương trình khám sàng lọc ung thư miễn phí, chị sắp xếp công việc để tham gia. Kết quả khám cho thấy chị bị u nang tuyến vú, u nang tử cung và tiểu đường nhẹ, cần theo dõi định kỳ. “Nhờ được bác sĩ tư vấn, cấp thuốc và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, tôi yên tâm hơn và sẽ chủ động tái khám theo lịch”, chị Bé nói.

Cuối tháng 11/2025. Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Tổ chức The Development of Vietnam Endeavors Fund (DOVE Fund - Hoa Kỳ) triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và sàng lọc ung thư cho 1.000 người dân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tại xã Nam Đông và xã Khe Tre. Đây là hai địa bàn chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh, với tỷ lệ cao các bệnh mạn tính, dị tật bẩm sinh và nguy cơ ung thư kéo dài qua nhiều thế hệ.

Chương trình hướng đến các nạn nhân chất độc da cam, con cháu của họ (F1, F2) cùng người dân từ 40 tuổi trở lên có yếu tố nguy cơ. Các nội dung sàng lọc được thiết kế toàn diện, phù hợp theo độ tuổi và giới tính, gồm khám lâm sàng tổng quát; siêu âm, xét nghiệm AFP sàng lọc ung thư gan; X-quang ngực phát hiện sớm ung thư phổi; khám và siêu âm tuyến vú, xét nghiệm PAP sàng lọc ung thư cổ tử cung ở nữ; siêu âm đánh giá nguy cơ ung thư tuyến giáp. Toàn bộ quy trình được thực hiện bởi đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm của BVTW Huế, bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn cho người dân.

PGS.TS. Phạm Nguyên Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, BVTW Huế nhấn mạnh: Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ung thư, tạo cơ hội can thiệp kịp thời, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Song song với sàng lọc ung thư, công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng cũng được ngành y tế TP. Huế chú trọng. Mới đây, BV Răng Hàm Mặt Huế đã tổ chức Chương trình Nha cộng đồng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Huế, khám và chăm sóc răng miệng cho 120 đối tượng đang được nuôi dưỡng tại đây. Các bác sĩ đã tiến hành khám tổng quát nha khoa, trám răng sâu đơn giản, bôi Fluor dự phòng, lấy cao răng và hướng dẫn vệ sinh răng miệng đúng cách.

“Những hoạt động này không chỉ giúp điều trị các bệnh lý răng miệng thường gặp, mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc răng miệng khoa học, nâng cao nhận thức về phòng bệnh, hướng tới sức khỏe toàn diện”, BSCKII. Lê Đức Thịnh, Giám đốc BV Răng Hàm Mặt Huế chia sẻ.

Các chương trình sàng lọc ung thư và chăm sóc răng miệng cộng đồng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, xác định rõ mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần; tiến tới miễn viện phí cơ bản theo lộ trình đến năm 2030. Đây là bước chuyển quan trọng, khẳng định vai trò của y tế dự phòng, y tế cơ sở trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân từ sớm, từ xa và ngay tại cộng đồng.