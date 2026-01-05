Cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em vùng khó khăn

Khám và tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ - trẻ em xã A Lưới 2

Tại xã A Lưới 1, chị Hồ Thị Cam - một phụ nữ dân tộc thiểu số là minh chứng sinh động cho những chuyển biến tích cực từ chương trình. Từ khi mang thai, chị được Trạm Y tế (TYT) xã theo dõi sức khỏe định kỳ, tư vấn chế độ ăn uống, bổ sung vi chất cần thiết. Sau khi sinh, con chị tiếp tục được theo dõi sức khỏe và được hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng phù hợp.

“Trước đây, tôi không biết nhiều về chế độ ăn khi mang thai hay nuôi con nhỏ. Từ khi được cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn cụ thể, tôi biết cách lựa chọn thực phẩm phù hợp với điều kiện gia đình, chăm sóc con khoa học hơn. Sức khỏe của hai mẹ con ổn định, ít ốm đau, tôi cũng yên tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình”, chị Cam chia sẻ.

Không chỉ riêng gia đình chị Cam, nhiều phụ nữ và trẻ em tại các xã vùng cao khu vực A Lưới đang được tiếp cận đồng bộ các dịch vụ cải thiện dinh dưỡng thông qua mạng lưới y tế cơ sở. Các hoạt động bổ sung vi chất, vitamin A, theo dõi và can thiệp sớm tình trạng suy dinh dưỡng được triển khai thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn thành phố đã có hơn 146.000 trẻ em dưới 5 tuổi và hơn 450.000 trẻ em từ 5 -16 tuổi được bổ sung vi chất dinh dưỡng; gần 170.000 phụ nữ mang thai được chăm sóc và bổ sung đa vi chất. Tỷ lệ trẻ em uống vitamin A định kỳ đạt trên 98%, công tác cân đo, theo dõi tăng trưởng đạt trên 95%. Nhờ đó, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi giảm còn 11,72% vào năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức 15,2% năm 2023; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm giảm xuống còn 3,8%.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Chưng, Trạm trưởng TYT A Lưới 2, việc triển khai đồng bộ các hoạt động cải thiện dinh dưỡng đã giúp người dân thay đổi rõ rệt nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe. “Bà mẹ được hướng dẫn cụ thể về nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung đúng thời điểm, chế độ ăn theo từng độ tuổi của trẻ và cách phòng tránh các bệnh thường gặp do thiếu dinh dưỡng. Nhờ đó, việc nuôi dạy con nhỏ ở vùng khó khăn trở nên chủ động và khoa học hơn”, bác sĩ Chưng cho hay.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế khẳng định, giai đoạn 2021 - 2025, ngành y tế đã chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động cải thiện dinh dưỡng gắn với ba Chương trình mục tiêu quốc gia: giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới.

Trọng tâm của chương trình là các hoạt động bổ sung vi chất dinh dưỡng, can thiệp dinh dưỡng sớm và truyền thông - giáo dục dinh dưỡng. Công tác truyền thông được đổi mới về hình thức và nội dung, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, trường học giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ áp dụng trong thực tiễn.

Một điểm nhấn quan trọng khác là nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở. Đội ngũ cán bộ y tế, cộng tác viên dinh dưỡng, y tế học đường được tập huấn thường xuyên, tăng cường giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong cộng đồng.

“Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, cải thiện thể trạng phụ nữ mà còn tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai, qua đó hỗ trợ thiết thực cho mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn”, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh.