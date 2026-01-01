Tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết

Nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố Huế khóa VIII đã đóng vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đô thị. Với 40 kỳ họp, gần 800 nghị quyết được ban hành, trong đó có nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật, HĐND đã góp phần cụ thể hóa những định hướng lớn về tăng trưởng xanh, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội, những nội dung cốt lõi được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII tiếp tục kế thừa và nâng tầm.

Đặc biệt, HĐND đã chủ động tổ chức 29 kỳ họp chuyên đề thể hiện tư duy điều hành linh hoạt, phù hợp với yêu cầu “Xây dựng chính quyền liêm chính, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” mà Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố đã xác định.

Một trong những trụ cột quan trọng để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là hoạt động giám sát của cơ quan dân cử. Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố Huế đã triển khai 40 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như đầu tư công, quy hoạch, giải ngân vốn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đô thị và bảo đảm an sinh xã hội.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp ngày càng đi vào thực chất, tập trung đúng, trúng những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước. Đây chính là tiền đề quan trọng để thực hiện yêu cầu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII về nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, kiến tạo phát triển.

Nhiều kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới

Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố nhấn mạnh phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND thành phố Huế đã thể hiện rõ tinh thần này thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hơn 130 buổi tiếp công dân và hàng trăm kiến nghị được tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc giải quyết không chỉ góp phần ổn định tình hình cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền địa phương.

HĐND thành phố thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đề ra.

Từ thực tiễn nhiệm kỳ 2021 - 2026, có thể khẳng định HĐND thành phố Huế đã hoàn thành tốt vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời tích lũy nhiều kinh nghiệm quan trọng trong tổ chức hoạt động, quyết nghị các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát. Những kết quả đó là nền tảng để HĐND bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031 với yêu cầu cao hơn, gắn chặt hơn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Trong giai đoạn phát triển mới, HĐND thành phố tiếp tục được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, đồng hành cùng UBND và cả hệ thống chính trị hiện thực hóa khát vọng xây dựng Huế trở thành thành phố xanh - thông minh - giàu bản sắc, xứng tầm là trung tâm lớn của khu vực và cả nước.