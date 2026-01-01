  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 03/01/2026 11:08

Tạo đà cho nhiệm kỳ mới

HNN - Nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND thành phố Huế khép lại trong bối cảnh đặc biệt: Thành phố chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, một nghị quyết mang tầm nhìn chiến lược, định hình con đường phát triển Huế theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc, là đô thị di sản đặc trưng, trung tâm lớn của cả nước và khu vực về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo.

Phát triển nông nghiệp gắn với lợi thế đặc thù của HuếGiữ vững kỷ cương, khơi thông động lực, hướng tới một Huế phát triển bền vữngCầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

 Đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết

Nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố Huế khóa VIII đã đóng vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đô thị. Với 40 kỳ họp, gần 800 nghị quyết được ban hành, trong đó có nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật, HĐND đã góp phần cụ thể hóa những định hướng lớn về tăng trưởng xanh, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội, những nội dung cốt lõi được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII tiếp tục kế thừa và nâng tầm.

Đặc biệt, HĐND đã chủ động tổ chức 29 kỳ họp chuyên đề thể hiện tư duy điều hành linh hoạt, phù hợp với yêu cầu “Xây dựng chính quyền liêm chính, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” mà Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố đã xác định.

Một trong những trụ cột quan trọng để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là hoạt động giám sát của cơ quan dân cử. Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố Huế đã triển khai 40 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như đầu tư công, quy hoạch, giải ngân vốn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đô thị và bảo đảm an sinh xã hội.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp ngày càng đi vào thực chất, tập trung đúng, trúng những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước. Đây chính là tiền đề quan trọng để thực hiện yêu cầu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII về nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, kiến tạo phát triển.

Nhiều kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới

Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố nhấn mạnh phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND thành phố Huế đã thể hiện rõ tinh thần này thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hơn 130 buổi tiếp công dân và hàng trăm kiến nghị được tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc giải quyết không chỉ góp phần ổn định tình hình cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền địa phương.

HĐND thành phố thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đề ra.

Từ thực tiễn nhiệm kỳ 2021 - 2026, có thể khẳng định HĐND thành phố Huế đã hoàn thành tốt vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời tích lũy nhiều kinh nghiệm quan trọng trong tổ chức hoạt động, quyết nghị các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát. Những kết quả đó là nền tảng để HĐND bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031 với yêu cầu cao hơn, gắn chặt hơn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Trong giai đoạn phát triển mới, HĐND thành phố tiếp tục được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, đồng hành cùng UBND và cả hệ thống chính trị hiện thực hóa khát vọng xây dựng Huế trở thành thành phố xanh - thông minh - giàu bản sắc, xứng tầm là trung tâm lớn của khu vực và cả nước.

Bài, ảnh: Hoàng Thành
 Từ khóa:
tạo đànhiệm kỳ mớithông quanghị quyết
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 29, HĐND thành phố khóa VIII:
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện khung chính sách

Chiều 25/12, HĐND TP. Huế tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 29 để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến ngân sách, quy hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và chuẩn bị cho các nhiệm vụ chính trị lớn thời gian tới.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện khung chính sách
Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030:
Phát triển nông nghiệp gắn với lợi thế đặc thù của Huế

Sáng 25/12, Hội Nông dân thành phố Huế long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội trong bối cảnh thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát triển nông nghiệp gắn với lợi thế đặc thù của Huế
LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SỬA ĐỔI NĂM 2025:
Những điểm khác biệt quan trọng

Tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi). Đây là lần sửa đổi tiếp theo sau Luật số 34/2018/QH14 (gọi tắt là Luật số 34). Luật sửa đổi năm 2025 (gọi tắt là Luật 2025) này được ban hành nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập tồn tại trong quá trình triển khai Luật 34/2018/QH14 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tự chủ đại học và chuyển đổi số trong bối cảnh mới.

Những điểm khác biệt quan trọng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top