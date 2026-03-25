Xây dựng đội ngũ làm công tác xã hội có trình độ, đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao

Đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế (bên phải) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo ngành y tế nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam

Trong những năm qua, TP. Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội. Hơn 74 ngàn đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí và hàng nghìn người chăm sóc đã được hỗ trợ kịp thời; hàng chục ngàn lao động được giải quyết việc làm; công tác đào tạo nghề, giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm. Bên cạnh đó, hệ thống 22 cơ sở trợ giúp xã hội đang nuôi dưỡng gần 1.400 đối tượng tiếp tục được củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc các nhóm yếu thế.

Không chỉ dừng lại ở các chính sách hỗ trợ, công tác xã hội còn được triển khai sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, tư pháp. Qua đó, hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ, nhiều bệnh nhân có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, nhiều học sinh được tiếp sức đến trường. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho tính nhân văn của chính sách và tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo TP. Huế và Sở Y tế trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế cho 5 tập thể có nhiều đóng trong công tác xã hội trên địa bàn thành phố

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ hơn vai trò, vị trí của công tác xã hội trong bối cảnh mới; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, nhấn mạnh việc phát triển hệ thống dịch vụ công tác xã hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và dễ tiếp cận; xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ, đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao; đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng. Ngoài ra, việc đa dạng hóa các mô hình trợ giúp như hỗ trợ sinh kế, chăm sóc tại cộng đồng, mô hình gia đình thay thế… cũng được xem là hướng đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế.

Dịp này, UBND TP. Huế đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Sở Y tế tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong công tác xã hội trên địa bàn thành phố.