Chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ chương trình hợp tác quốc tế

HNN.VN - Từ ngày 24 đến 26/3, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global (Hoa Kỳ) tổ chức chương trình kiểm tra và tư vấn sức khỏe cộng đồng tại khuôn viên trường, bệnh viện trường và Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố.

Kiểm tra và từ vấn sức khoẻ cho người cao tuổi 

Chương trình có sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đến từ Tổ chức Arpan Global, cùng với đội ngũ cán bộ y tế của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế; lực lượng sinh viên tình nguyện.

Trong 3 ngày diễn ra chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như: kiểm tra sức khỏe tổng quát, siêu âm bụng, kiểm tra đường huyết, tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng, chăm sóc răng miệng… Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 300 - 400 người dân, bao gồm thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, người cao tuổi tại phường Thuận Hóa, các đối tượng chính sách xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố, bệnh nhi và trẻ em trên địa bàn.

Không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chương trình còn là cơ hội để sinh viên ngành khoa học sức khỏe được nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế. Đây cũng là dịp để tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia y tế Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
