Trao tặng 80 máy đo huyết áp cho y tế cơ sở

Trao tặng máy đo huyết áp cho các trạm y tế

Tham dự chương trình có GS.TS Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch học TP. Huế; đại diện Sở Y tế thành phố, Trường Đại học Y Dược Huế - ĐH Huế cùng đông đảo cán bộ y tế và học viên sau đại học chuyên ngành nội khoa.

Tăng huyết áp hiện được xem là một trong những thách thức y tế cộng đồng lớn nhất trên toàn cầu. Theo số liệu được công bố tại chương trình, căn bệnh này ảnh hưởng đến khoảng 1,3 tỷ người và là nguyên nhân gây ra khoảng 7,5 triệu ca tử vong mỗi năm. Đáng lo ngại, gần một nửa số người mắc bệnh không biết mình đang bị tăng huyết áp, khiến nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim hay suy thận ngày càng gia tăng.

Thực tế từ chiến dịch MMM 2025 cho thấy công tác tầm soát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chương trình đã khảo sát hơn 300.000 người dân, ghi nhận tỷ lệ tăng huyết áp lên tới 34,9%. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp có bệnh lý đồng mắc như đái tháo đường (14,1%), suy tim (3,6%), đột quỵ (2,3%) và suy thận (1,8%). Tuy nhiên, tỷ lệ người bệnh được điều trị đạt 84,3% và tỷ lệ kiểm soát huyết áp tốt đạt 64,1%, phản ánh hiệu quả tích cực của các hoạt động quản lý, theo dõi và điều trị tại cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của lễ phát động năm nay là hoạt động trao tặng 80 máy đo huyết áp điện tử OMRON cho 40 trạm y tế trên địa bàn thành phố. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực nhằm nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở trong công tác phát hiện sớm, quản lý và theo dõi người mắc tăng huyết áp.