Tuổi trẻ Bệnh viện Trung ương Huế: Bản lĩnh, sáng tạo, xung kích vì sức khỏe Nhân dân

GS.TS Phạm Như Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVTW Huế tặng hoa chúc mừng đại hội

Tham dự đại hội có đại diện Ban Thường vụ Đoàn UBND TP. Huế; GS.TS Phạm Như Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVTW Huế; lãnh đạo bệnh viện và các khoa, phòng cùng 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 800 đoàn viên thanh niên toàn bệnh viện.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên BVTW Huế đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong phong trào “Thanh niên Bệnh viện xung kích, tình nguyện vì sức khỏe Nhân dân” đã tổ chức 56 đợt khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào miền Trung với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng; xây dựng 15 nhà nhân ái trị giá hơn 2 tỷ đồng; thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” với 36 chuyến đưa gần 2.000 bệnh nhân và người nhà về quê đón Tết.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” diễn ra hơn 150 đợt, thu hút trên 20.000 lượt đoàn viên, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp. Hoạt động hiến máu tình nguyện đạt trên 1.500 lượt, trong đó nhiều đoàn viên trực tiếp tham gia hiến máu khẩn cấp cứu sống bệnh nhân.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được đẩy mạnh với hơn 10 lớp tập huấn, tọa đàm thu hút hơn 1.000 lượt đoàn viên, khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chuyên môn. Nhiều đoàn viên đạt giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như Giải Nhất cuộc thi “Rising Star – ACC Asia 2025” tại Singapore, Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Huế 2025, Giải Nhì “Nhà khoa học trẻ” toàn quốc trong lĩnh vực tim mạch.

Ra mắt Ban chấp hành khóa IX nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội IX đã đề ra nhiều mục tiêu trọng tâm, gồm: nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, giàu y đức; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng y học số; phát huy tinh thần tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; tạo môi trường rèn luyện, nâng cao kỹ năng, đời sống văn hóa tinh thần; chú trọng đào tạo, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IX gồm 15 thành viên. Trong đó, ThS.BS Nguyễn Minh Hành tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đoàn; bầu 9 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND TP. Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.