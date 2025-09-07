Cải tiến thủ tục, nâng chất lượng khám sức khỏe

Tư vấn các gói khám sức khỏe cho người nước ngoài tại Trung tâm Kiểm tra sức khỏe - Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế

Khác với trước đây, người dân thường phải trải qua nhiều khâu và di chuyển đến nhiều phòng, ban để hoàn thành hồ sơ KSK, nay tại các cơ sở của BVTW Huế, tất cả thủ tục được đơn giản hóa qua quy trình “một cửa”. Từ đăng ký, lấy mẫu xét nghiệm, nộp hồ sơ cho đến thanh toán đều thực hiện tại một nơi duy nhất. Người dân chỉ cần đăng ký một lần và có thể hoàn thành toàn bộ quá trình khám trong khoảng 2 - 3 giờ, thay vì mất cả ngày như trước.

Không gian khám được bố trí khoa học, riêng biệt tại Trung tâm Kiểm tra sức khỏe - Bệnh nghề nghiệp ở BVTW Huế và Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, tạo cảm giác thoải mái và riêng tư cho khách hàng. Bệnh viện cũng hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, từ trực tiếp đến quét mã QR, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, nhân viên Công ty Daystar chia sẻ: “Trước đây làm thủ tục khá rườm rà, có khi mất cả ngày. Giờ đây, chỉ cần đến một nơi làm thủ tục và khám trong vòng 3 tiếng là xong. Tiện lợi và không còn áp lực như trước nữa”.

Các gói khám được thiết kế đa dạng: KSK xin việc, học tập; khám cấp phép lao động cho người nước ngoài; khám đi du học, du lịch, kết hôn hay định cư; cùng các gói tầm soát sức khỏe định kỳ. Tùy vào nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn gói khám phù hợp, đảm bảo tính chính xác và giá trị pháp lý. Không chỉ phục vụ người dân trong nước, dịch vụ này còn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người nước ngoài tại Huế. Chị Noor Emilie, quốc tịch Bỉ cho biết: “Tôi thường xuyên KSK định kỳ tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế. Thủ tục ở đây rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện, giúp tôi yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống hàng ngày”.

Theo ThS.BS. Phạm Hữu Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra sức khỏe - Bệnh nghề nghiệp, BVTW Huế, trước đây người dân mất nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục nhưng hiện nay chỉ cần đăng ký qua điện thoại, đến trực tiếp làm thủ tục và thanh toán qua mã QR là có thể tiếp cận ngay gói khám. “Chỉ mất khoảng 2 giờ để hoàn tất quy trình, thay vì phải đi nhiều nơi như trước. Song song với việc rút gọn thủ tục, bệnh viện còn bố trí đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao và phong cách phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp. Hồ sơ sức khỏe được xử lý nhanh chóng, chính xác, bảo mật và có giá trị pháp lý cao”, bác sĩ Trí nói.

Với phương châm “Nhanh - Gọn - Chính xác - Bảo mật”, dịch vụ KSK cá nhân chuyên biệt đã trở thành minh chứng rõ ràng cho nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng của khách hàng. Đây cũng là bước đi quan trọng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đưa BVTW Huế ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm y tế hàng đầu khu vực miền Trung.