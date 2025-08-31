  • Huế ngày nay Online
Thêm địa chỉ phòng bệnh cho cộng đồng

HNN - Ngày 19/8/2025, Phòng Tiêm chủng vắc-xin tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế Cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ là một dịch vụ y tế hiện đại, nơi đây còn được xem như “lá chắn” thiết thực, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện thuận tiện cho người dân ở khu vực ngoại thành.

Khai trương Phòng Tiêm chủng dịch vụ tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

 Người dân đưa con em đến tiêm chủng tại BVTW Huế Cơ sở 2 trong ngày khai trương Phòng Tiêm chủng dịch vụ

Trước đây, mỗi lần đưa con đi tiêm, nhiều gia đình ở vùng ven phải vượt hàng chục cây số vào trung tâm thành phố để tiêm chủng, vừa mất nhiều thời gian vừa tốn kém chi phí. Nay, với phòng tiêm chủng đặt ngay tại BVTW Huế Cơ sở 2 (phường Phong Thái, TP. Huế), người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay gần nhà.

Chị Nguyễn Thị Hà (phường Phong Thái) chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đưa con nhỏ đi tiêm tôi phải thuê xe vào tận trung tâm, nay chỉ cần vài phút đi xe máy là đến. Tôi cũng yên tâm vì phòng tiêm gần Khoa Cấp cứu, có gì bất trắc sẽ được xử trí kịp thời”.

Không riêng gì chị Hà, nhiều phụ huynh ở khu vực Phong Điền, Quảng Điền… cũng bày tỏ sự hài lòng khi không còn phải ngại quãng đường 30 - 40km để tiêm phòng cho con. “Nhà có 2 con nhỏ dưới 6 tuổi nên tôi phải xin nghỉ làm để đưa con vào phường trung tâm của thành phố tiêm chủng vì đường xa. Nay, chỉ cần đặt lịch hẹn sớm và đưa con đến tiêm là vẫn kịp giờ làm nên rất thuận tiện”, chị Phan Thị Lành, trú tại phường Phong Dinh chia sẻ.

Từ năm 2019, BVTW Huế đã vận hành Trung tâm Tiêm chủng tại Bệnh viện Quốc tế, mỗi ngày tiếp nhận 150 - 200 lượt người. Việc mở thêm phòng tiêm chủng tại Cơ sở 2 cho thấy sự chủ động trong phát triển hệ thống dịch vụ đồng bộ, phù hợp với nhu cầu tiêm chủng ngày càng cao trong bối cảnh dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Phòng tiêm chủng được thiết kế theo tiêu chí an toàn - thân thiện - hiện đại, có hệ thống bảo quản vắc-xin đạt chuẩn GSP, đảm bảo chất lượng từ khâu lưu trữ đến sử dụng. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm thực hiện quy trình chặt chẽ từ tư vấn, khám sàng lọc đến theo dõi sau tiêm.

Điều dưỡng trưởng Khoa Nhi, BVTW Huế Cơ sở 2, Hoàng Thị Minh Thư cho biết: “Phòng tiêm chủng đặt ngay cạnh Khoa Cấp cứu nên nếu có phản ứng sau tiêm, chúng tôi có thể xử trí kịp thời. Dịch vụ phục vụ mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến người lớn, với tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm”.

Người dân có thể tiếp cận nhiều loại vắc-xin phòng bệnh phổ biến như sởi, rubella, viêm gan, viêm não Nhật Bản, phế cầu, cúm mùa, thủy đậu, HPV phòng ung thư cổ tử cung, dại, zona… Sự đa dạng này đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho từng nhóm đối tượng, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin.

Theo các chuyên gia y tế, tiêm chủng là biện pháp dự phòng hiệu quả, tiết kiệm và bền vững nhất. Việc đưa Phòng Tiêm chủng Cơ sở 2 vào hoạt động sẽ tạo điều kiện nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, xây dựng “lá chắn miễn dịch cộng đồng”.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, nhấn mạnh: “Phòng Tiêm chủng dịch vụ giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các loại vắc-xin thiết yếu, phòng ngừa hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm. Đây là nỗ lực của bệnh viện trong đa dạng hóa dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao”.

Không chỉ mang giá trị y tế, việc khai trương phòng tiêm chủng tại Cơ sở 2 còn thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của BVTW Huế trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây chính là “lá chắn” thiết thực, giúp người dân an tâm hơn khi phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bài, ảnh: Thanh Hương
