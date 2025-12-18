Truyền thông đa chiều, nâng cao chất lượng dân số

Tư vấn sức khỏe sinh sản tại Trung tâm Y tế Hương Thủy

Đẩy mạnh truyền thông đa chiều

Tại khu vực Thuận Hóa, công tác dân số những năm gần đây ghi nhận nhiều điểm sáng. Năm 2025, nhiều chỉ tiêu quan trọng trong công tác dân số đã đạt và vượt kế hoạch đề ra: 67% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai; tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh tiếp tục tăng; tỷ lệ thanh niên khám sức khỏe trước khi kết hôn và người cao tuổi khám sức khỏe định kỳ được cải thiện rõ rệt. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (CSSK) sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân.

Tuy nhiên, công tác dân số tại địa phương vẫn còn những trăn trở. Tỷ số giới tính khi sinh có thời điểm biến động; sự chênh lệch về chất lượng dân số giữa các nhóm dân cư, khu vực vẫn hiện hữu; yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ CSSK trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét đặt ra nhiều áp lực cho hệ thống y tế cơ sở.

Trước thực tế đó, đầu tháng 12/2025, Trung tâm Y tế Thuận Hóa đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2025. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng mang tính hình thức mà còn là thông điệp thể hiện quyết tâm của ngành y tế và chính quyền địa phương trong việc đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Theo DSCKI. Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế, thời gian qua, thành phố đã triển khai đồng bộ các chủ trương của Trung ương, chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, đặc biệt chú trọng đến chất lượng dân số và cơ cấu dân số hợp lý. Nhờ đó, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận: chất lượng dân số từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm; trẻ em bị dị tật bẩm sinh được phát hiện và can thiệp sớm; chương trình tư vấn sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên duy trì hiệu quả; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giảm đáng kể.

Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt, là dịp để thu hút sự quan tâm của toàn xã hội đối với lĩnh vực dân số. Sau lễ phát động, tuổi trẻ Thuận Hóa tiếp tục khẳng định vai trò xung kích thông qua việc thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phù hợp với thanh, thiếu niên như diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện chuyên môn; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn; xây dựng các mô hình, câu lạc bộ về tiền hôn nhân, giảm tảo hôn và hạn chế hôn nhân cận huyết thống.

Đầu tư cho công tác dân số

Với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”, Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2025 tập trung lan tỏa nhiều thông điệp quan trọng, như: mỗi người dân cần chủ động tham gia tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình và tương lai giống nòi; nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không mang thai và sinh con ở tuổi chưa thành niên; tăng cường giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống cho thế hệ trẻ...

Để đáp ứng yêu cầu trên, Sở Y tế TP. Huế đã triển khai nhiều kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số quốc gia, trong đó tập trung nâng cao chất lượng dân số thông qua các chương trình tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; CSSK người cao tuổi; đẩy mạnh sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các bệnh tật bẩm sinh.

Theo BSCKII. Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dân số - Trẻ em, Sở Y tế, phát huy những kết quả đạt được, ngành y tế tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp: tăng cường CSSK bà mẹ - trẻ em; mở rộng các chương trình tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi, béo phì ở trẻ em; phòng, chống các bệnh không lây nhiễm. Đồng thời, chú trọng phát triển các chương trình CSSK người cao tuổi, coi đây là trọng tâm để thích ứng với quá trình già hóa dân số.

“Công tác truyền thông, vận động sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng đa chiều, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số, cộng tác viên cơ sở; tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho công tác dân số”, bác sĩ Toàn nhấn mạnh.

Cùng với đó, ngành y tế ưu tiên củng cố hệ thống dân số - y tế cơ sở, từng bước hoàn thiện trang thiết bị phục vụ tầm soát, khám sức khỏe trước khi kết hôn và chăm sóc người cao tuổi; đồng thời gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở với kết quả thực hiện công tác dân số nhằm nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn tới.