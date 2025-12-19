Đảm bảo chất lượng, điều kiện học tập khi sắp xếp lại cơ sở giáo dục công lập

Việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục phải bảo đảm điều kiện học tập của học sinh

Theo Bộ GD&ĐT, việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục được triển khai căn cứ vào các kết luận, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương, với nguyên tắc xuyên suốt là giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đồng thời thực hiện phân cấp quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở cho chính quyền cấp xã. Theo lộ trình, việc hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập cấp xã phải được thực hiện trước ngày 31/12/2025.

Báo cáo tổng hợp của 23/34 tỉnh, thành phố gửi về Bộ GD&ĐT cho thấy, đến ngày 18/12/2025, hầu hết địa phương giữ nguyên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong năm 2025; đồng thời, xây dựng lộ trình sắp xếp phù hợp sau khi kết thúc năm học 2025-2026. Các địa phương đều thống nhất quan điểm, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp cần được tiến hành thận trọng, có lộ trình, không gây xáo trộn hoạt động dạy và học, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và sự ổn định của đội ngũ giáo viên.

Tại TP. Huế, ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, thành phố xác định chủ trương giữ ổn định các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, chỉ xem xét sắp xếp ở cấp xã, phường khi thật sự cần thiết. Việc tổ chức lại trường lớp phải bảo đảm điều kiện đi lại an toàn cho học sinh, đặc biệt tại các khu vực khó khăn và vùng biên giới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, sắp xếp mạng lưới trường học không đồng nghĩa với cắt giảm cơ học, không chạy theo mục tiêu giảm số lượng trường hay điểm trường. Mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm đầy đủ điều kiện học tập cho học sinh và môi trường làm việc cho giáo viên. Những nơi có điểm trường lẻ, quy mô nhỏ, không còn phù hợp cần được xem xét sắp xếp; trong khi đó, những địa bàn có quy mô học sinh lớn, sĩ số vượt chuẩn phải tính toán phương án chia tách hoặc xây dựng trường mới.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng lưu ý, việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục phải bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, song cần phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Đồng thời, đáp ứng các mục tiêu phổ cập giáo dục, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi và giáo dục bắt buộc ở tiểu học, trung học cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.