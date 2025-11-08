Cách tiếp cận mới trong chăm sóc và quản lý sức khỏe

Người dân xác thực sinh trắc học tại Ki-ốt y tế thông minh trước khi vào khám bệnh tại Trung tâm Y tế Hương Thủy

Tiện ích cho người bệnh

Tại Trung tâm Y tế (TTYT) Hương Thủy, một trong những điểm nổi bật được ghi nhận trong thời gian gần đây là đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quy trình KCB. Với quy mô 120 giường bệnh, khoảng 110 bệnh nhân nội trú và mỗi ngày tiếp nhận 500 bệnh nhân ngoại trú, Trung tâm áp dụng nhiều giải pháp nhằm giảm tải và tăng tính chủ động cho người dân. Từ tháng 6/2025, hệ thống ki-ôt y tế thông minh tích hợp thanh toán đã chính thức đưa vào vận hành, giúp người dân chỉ cần vài phút để đăng ký khám và thanh toán mà không phải xếp hàng chờ đợi như trước.

Việc sử dụng căn cước công dân gắn chip để đăng ký, nhận diện và theo dõi xuyên suốt quá trình KCB giúp người dân rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục. Ông Lê Văn Chung, trú tại phường Phú Bài cho biết: Trước đây, tôi phải dậy từ sớm để chờ xếp hàng, nhưng nay mọi thao tác diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ cần vài phút thao tác trên ki-ôt là hoàn tất đăng ký khám, tôi không phải mang nhiều giấy tờ, cũng không lo cảnh chờ đợi kéo dài.

Theo BSCKI. Ngô Văn Nghĩa, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, TTYT Hương Thủy, hệ thống ki-ôt thông minh không chỉ giúp bệnh nhân chủ động hơn mà còn hỗ trợ lưu trữ, tra cứu lịch sử khám bệnh, giảm tải áp lực cho đội ngũ y tế. Sắp tới, Trung tâm tiếp tục hoàn thiện bệnh án điện tử, triển khai khám bệnh từ xa cho một số chuyên khoa và đầu tư kết nối các trạm y tế với trang thiết bị truyền tải hình ảnh để phục vụ công tác tư vấn nâng cao.

Không chỉ tại tuyến cơ sở, Sở Y tế TP. Huế đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái y tế thông minh của toàn ngành. Tại hội nghị triển khai chương trình thí điểm ứng dụng nền tảng y tế thông minh và thiết bị y tế thông minh (IoMT), Sở Y tế khẳng định thành phố đã hoàn thành mục tiêu hồ sơ bệnh án điện tử theo Chỉ thị 07 của Thủ tướng trước 12 ngày - một thành tích quan trọng, tạo nền tảng mở rộng ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân.

Giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, TP. Huế đặt mục tiêu xây dựng hệ thống y tế thông minh, kết nối dữ liệu liên thông giữa các tuyến, ứng dụng dữ liệu lớn trong quản lý, hỗ trợ ra quyết định và triển khai các giải pháp IoMT trong giám sát sức khỏe từ xa, cảnh báo dịch bệnh, quản lý bệnh mạn tính, cấp cứu ngoại viện… Các bước đi thí điểm hiện nay được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để phát triển hạ tầng dữ liệu y tế đồng bộ với nền tảng số quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Huynh, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Y tế FaCare Quốc tế nhận định, các giải pháp telehealth, telemedicine và IoMT đang thay đổi cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Với kinh nghiệm hơn 10 năm chuyển đổi số y tế, FaCare đang phối hợp cùng Sở Y tế TP. Huế triển khai nền tảng y tế thông minh đảm bảo liên thông và minh bạch dữ liệu, đặc biệt tăng cường năng lực y tế cơ sở và thúc đẩy sử dụng sổ sức khỏe điện tử trong cộng đồng.

Chuyển đổi số toàn diện

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết: Trước hết, ngành y tế hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và giảm thiểu thủ tục hành chính, hướng đến mô hình bệnh viện thông minh - bệnh viện không giấy tờ. Đặc biệt, Trung tâm Điều phối Dữ liệu Y tế Gmedical sẽ tiếp tục được hoàn thiện và vận hành hiệu quả, đảm bảo kết nối dữ liệu bệnh án điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống liên quan, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu.

Một trong những định hướng đột phá là đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và phân tích dữ liệu lớn để hỗ trợ chẩn đoán sớm, dự báo nguy cơ sức khỏe và tối ưu quy trình điều trị. Việc phân tích các tập dữ liệu lớn giúp cơ quan quản lý y tế đưa ra chính sách dựa trên bằng chứng, nâng cao khả năng ứng phó với dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, qua đó bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách chủ động và hiệu quả hơn.

“Ngành y tế thành phố sẽ tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại tích hợp công nghệ số, ưu tiên các hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và giám sát điều trị thời gian thực. Điều này không chỉ giúp kết nối dữ liệu hiệu quả mà còn góp phần phát triển dịch vụ kỹ thuật cao, giảm tình trạng chuyển tuyến và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dân”, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo cho biết thêm.