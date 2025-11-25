Nâng tầm y tế TP. Huế trong chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân

Khám, chữa bệnh cho người dân tại TTYT A Lưới

Tăng năng lực tuyến cơ sở

Tại tuyến y tế cơ sở, các trung tâm y tế (TTYT) khu vực đang khẩn trương chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch khám sức khỏe toàn dân từ đầu năm 2026. Ở TTYT Quảng Điền, với quy mô 120 giường bệnh, mỗi ngày tiếp nhận 130 - 140 bệnh nhân nội trú và khoảng 300 bệnh nhân ngoại trú, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Trung tâm đã tập trung đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu, đầu tư thiết bị cận lâm sàng hiện đại và chuẩn hóa năng lực cho các trạm y tế trực thuộc.

Theo ThS.BS. Nguyễn Hoài Nhân, Phó Giám đốc TTYT Quảng Điền, Nghị quyết 72 có ý nghĩa hết sức quan trọng khi mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu, được khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện bệnh sớm. Trung tâm đã chủ động huy động nguồn lực, nâng cấp máy móc và điều phối bác sĩ giữa các trạm; đồng thời cử cán bộ đi đào tạo sau đại học nhằm nâng cao năng lực phục vụ.

Tại xã Đan Điền, bác sĩ Phan Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế cho biết, nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) tại địa bàn khá đông, chủ yếu tập trung vào các nhóm bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, xương khớp và bệnh đường tiêu hóa. Tuy nhiên, trang thiết bị hiện có còn rất hạn chế, chủ yếu là máy đo huyết áp và máy điện châm. Khi được bổ sung các thiết bị thiết yếu như máy siêu âm, máy đo đường huyết, thiết bị chụp phim… Trạm sẽ giảm đáng kể áp lực cho tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Ở khu vực miền núi A Lưới, công tác chuẩn bị cho việc hiện thực hóa Nghị quyết 72 được triển khai sớm và đồng bộ. BSCKII. Hồ Bách Thắng, Giám đốc TTYT A Lưới khẳng định, Trung tâm xem đây là nhiệm vụ chiến lược lâu dài để xây dựng hệ thống y tế tuyến đầu vững mạnh, nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trung tâm hiện có 245 cán bộ, trong đó đội ngũ bác sĩ lên đến 73 người - một tỷ lệ cao so với nhiều địa phương miền núi. 100% trạm y tế xã đều có bác sĩ phụ trách; 5 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; các chương trình y tế trọng điểm như quản lý bệnh mạn tính, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, y tế học đường được duy trì đều đặn. Hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật.

“Tuy nhiên, A Lưới vẫn thiếu nhân lực chuyên sâu trong các lĩnh vực hồi sức, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cùng một số trang thiết bị hiện đại. Trung tâm đang kiến nghị bổ sung các máy siêu âm, máy gây mê kèm thở, hệ thống nội soi, máy tán sỏi… để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân vùng cao”, bác sĩ Thắng chia sẻ thêm.

Lấy người dân làm trung tâm

Theo PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, ngành y tế xác định Nghị quyết 72 là định hướng chiến lược lớn, đặt mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân theo các trụ cột: lấy phòng bệnh và y tế cơ sở làm trọng tâm, đảm bảo mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần/năm; phát triển đồng bộ giữa y tế cơ sở và y tế chuyên sâu, liên thông từ tuyến xã đến Trung ương. Cùng với đó là nâng cao tuổi thọ và số năm sống khỏe, hướng đến người dân được miễn chi phí KCB cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế theo lộ trình đến năm 2030; đổi mới chính sách nhân lực, cơ chế tài chính, phương thức quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả.

Giai đoạn 2026 - 2035, ngành y tế sẽ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển, với trọng tâm nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở về cơ sở hạ tầng, thiết bị và nhân lực. Nhiệm vụ quan trọng nữa đó là tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả Chỉ thị 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới và các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và UBND TP. Huế về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới nhằm thực hiện tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.