Vật liệu san lấp lẫn đá phong hóa trên công trình đường chợ Mai - Tân Mỹ

UBND thành phố vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát vật liệu xây dựng (VLXD) đảm bảo chất lượng công trình (CLCT).

Theo UBND thành phố, thời gian gần đây, một số chủ đầu tư, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý CLCT theo quy định.

Cụ thể, công tác kiểm soát vật tư, VLXD chưa chặt chẽ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhất là việc quản lý chất lượng vật liệu đất đắp cho các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Công tác giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư còn hình thức, không kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.

Để khắc phục tình trạng này, UBND thành phố yêu cầu, các ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại và cấp công trình để thực hiện các hoạt động xây dựng công trình.

Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình quy định tại Điều 112 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung tại khoản 41 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và các quy định cụ thể tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Trong đó, lưu ý tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng VLXD, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu của thiết kế được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác giám sát thi công xây dựng công trình. Bố trí đầy đủ cán bộ giám sát để thực hiện đầy đủ các nội dung giám sát thi công xây dựng theo quy định. Kiên quyết dừng thi công công trình khi phát hiện sai sót, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố công trình hoặc mất an toàn lao động.

Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về công tác kiểm tra, quản lý CLCT trong quá trình thi công và xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm, tái phạm theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Sở Xây dựng để tiếp tục kiểm tra, xử phạt theo quy định.

Đặc biệt, trong văn bản này, UBND thành phố yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 rà soát, báo cáo công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ. Trong đó, lưu ý công tác giám sát, quản lý chất lượng VLXD gửi Sở Xây dựng trước ngày 19/12/2025.

Cào bóc vật liệu không đúng quy chuẩn đưa ra khỏi công trình đường chợ Mai -Tân Mỹ

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng. Trong đó, lưu ý xác định trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý chất lượng VLXD. Tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 27/12/2025.

Như Báo Huế ngày nay đã thông tin, thời gian gần đây, một số công trình xây dựng trên địa bàn có dấu hiệu sử dụng vật liệu đầu vào (đất san lấp) không đúng quy chuẩn xây dựng, gây nguy cơ ảnh hưởng chất lượng công trình. Cụ thể, trong quá trình kiểm tra hiện trường thi công Dự án Đường chợ Mai - Tân Mỹ tại phường Mỹ Thượng, TP. Huế, đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư phát hiện đất san lấp được vận chuyển về công trường có lẫn đá phong hóa, không đảm bảo chất lượng nên đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu nhà thầu khắc phục. Sau đó, đơn vị thi công đã tiến hành cào bóc, tập kết và chuyển ra khỏi công trường thi công khoảng 300m3 đất đá phong hóa.

Cũng tại Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Bồ đoạn qua địa phận 2 phường Hương Trà và Kim Trà, chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 đã tạm đình chỉ thi công, yêu cầu nhà thầu múc toàn bộ số đất lẫn đá phong hóa vận chuyển ra khỏi công trình.