Gỡ khó cho y tế cơ sở

Lấy máu xét nghiệm cho người dân tại TTYT Hương Thủy

Thiếu nhân lực

Tuyến y tế cơ sở đảm nhiệm từ KCB ban đầu, điều trị nội trú, ngoại trú cho đến phòng, chống dịch, truyền thông sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tình trạng thiếu bác sĩ nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng khám của người dân.

Tại Trung tâm Y tế (TTYT) Hương Thủy, dù có công suất 120 giường bệnh, mỗi ngày tiếp nhận hơn 500 bệnh nhân ngoại trú và điều trị nội trú cho trên 110 bệnh nhân, nhưng đơn vị chỉ có 19 bác sĩ cơ hữu, còn lại là hợp đồng. Số bác sĩ về hưu nhiều, trong khi lực lượng trẻ lại không mặn mà về tuyến cơ sở. Bác sĩ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, vừa khám bệnh, vừa xử lý hành chính, trực cấp cứu, tham gia phòng, chống dịch.

BSCKI. Ngô Văn Nghĩa, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ kiêm Trưởng Khoa Ngoại, đảm nhận khối lượng công việc lớn do Trung tâm nhiều năm liền không được phân bổ đủ nhân lực. “Chúng tôi phải hợp đồng đến 10 bác sĩ đã nghỉ hưu mới đủ phục vụ nhu cầu KCB. Áp lực lớn nhưng anh em vẫn cố gắng đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho người dân”, bác sĩ Nghĩa chia sẻ.

Theo BSCKI. Dương Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc TTYT Hương Thủy, nguyên nhân chính là thiếu nhân lực có trình độ, trong khi chế độ đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn. Nhân lực trẻ ít chọn về cơ sở, còn đội ngũ lớn tuổi liên tục nghỉ hưu, tạo nên “khoảng trống” nhân sự đáng lo ngại.

Không chỉ Hương Thủy, nhiều cơ sở y tế khác như Bệnh viện Phục hồi chức năng TP. Huế cũng rơi vào tình trạng tương tự. ThS.BS. Nguyễn Khoa Nguyên cho biết, lượng bệnh nhân phục hồi chức năng tăng cao trong khi nhân lực hạn chế, dẫn đến áp lực lớn cho đội ngũ hiện tại.

Bổ sung nguồn lực

Trước yêu cầu cấp bách về nhân lực, ngày 7/10, Hội đồng tuyển dụng bác sĩ theo chính sách thu hút của TP. Huế đã tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng đợt I năm 2025. Kỳ tuyển dụng có 12 hồ sơ trên tổng số 53 chỉ tiêu, cho thấy nhu cầu nhân lực y tế của thành phố còn rất lớn.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đây không chỉ là kỳ thi tuyển dụng đơn thuần mà còn là quá trình tìm kiếm những bác sĩ tâm huyết, sẵn sàng cống hiến cho y tế công lập. Ông cho biết, thành phố đang định hướng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, nên việc nâng cao nguồn nhân lực chất lượng, thu hút bác sĩ giỏi là nhiệm vụ then chốt.

Sau các vòng thi nghiêm túc, đúng quy định, ngày 14/11, Sở Y tế TP. Huế đã tổ chức trao Quyết định trúng tuyển viên chức cho các bác sĩ đợt 1. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bổ sung lực lượng cho tuyến y tế cơ sở, đồng thời, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, chính sách thu hút lần này thể hiện sự trân trọng của thành phố đối với đội ngũ thầy thuốc trẻ. Sở Y tế cam kết tạo điều kiện để bác sĩ phát triển sự nghiệp, đồng thời tiếp tục tham mưu UBND thành phố hoàn thiện cơ chế thu hút giai đoạn 2026 - 2030 nhằm giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Mới đây, ngành y tế thành phố đã phân bổ 10 bác sĩ cho 8 cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Mắt Huế, Bệnh viện Phục hồi chức năng và 6 TTYT: Phú Xuân, Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang - đây là những đơn vị đang thiếu nhân lực.

Song song tuyển dụng, Sở Y tế TP. Huế tiếp tục triển khai đề án phát triển nhân lực giai đoạn 2023 - 2030, tăng cường hợp tác đào tạo với các trường đại học y khoa, ưu tiên đào tạo sau đại học và chuyên khoa sâu, mở rộng các khóa kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn như Huế, việc đảm bảo nguồn nhân lực y tế trở thành yếu tố quyết định chất khám, chữa bệnh. Những nỗ lực từ kỳ tuyển dụng bác sĩ năm 2025 là bước khởi đầu quan trọng, góp phần củng cố hệ thống y tế cơ sở, nâng cao đời sống và sức khỏe Nhân dân.